La ultraconservadora Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer al mando de Japón

La líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, tras ser elegida primera ministra, en la Cámara Baja del Parlamento en Tokio, el 21 de octubre de 2025.

La conservadora Sanae Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, se convirtió este martes en la primera mujer en ser primera ministra del país asiático, tras hacerse con la victoria en la votación en la cámara baja para elegir el cargo.

"Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra", dijo el portavoz de la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional japonés, Fukushiro Nukaga, al concluir el recuento de la votación, donde sumó 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba.

