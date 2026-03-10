Ataque "terrorista" contra la residencia de Mamdani: dos detenidos por lanzar bombas inspirados en el ISIS

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, en una conferencia de prensa, el viernes 10 de octubre de 2025, en Manhattan.

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán y el primer socialista en la historia de Nueva York (Estados Unidos), levanta pasiones, pero también odios. Equivalente a la corriente de ilusión progresista e integradora que lo aupó al cargo, el pasado noviembre, es la marea que lo rechaza: por su posición de izquierdas sin medias tintas, por su fe, su apoyo a Palestina o su oposición a la guerra en Irán.

Mientras él va haciendo lo prometido en su programa, surgen en paralelo intentos de boicotear sus actos, insultos y campañas en redes. Pero nada había sido tan grave como lo ocurrido ahora en su propia casa, en la Mansión Gracie, la residencia oficial de los regidores de la Gran Manzana.

Según se ha sabido en las últimas horas, dos hombres han sido acusados de detonar bombas caseras durante una caótica protesta antiislámica frente a la vivienda. Ambos han declarado a la policía que se inspiraron para su agresión en el Estado Islámico (EI, Daesh o ISIS), el grupo militante islamista. Por ello, han sido acusados esta noche de delitos federales relacionados con el terrorismo, según los registros judiciales consultados por Reuters.

Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, que es como se llaman los arrestados, están acusados de viajar desde Pensilvania con peligrosos artefactos explosivos improvisados a Manhattan, el sábado. Aprovecharon que un pequeño grupo de activistas cristianos de extrema derecha había planeado la manifestación antimusulmana frente a la Mansión Gracie y allí cargaron con bombas caseras. La actuación policial fue rápida, los identificó al instante, y hasta la prensa dio constancia de lo ocurrido, imagen a imagen.

Un hombre identificado como Emir Balat es detenido tras lanzar bombas caseras contra la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el 7 de marzo de 2026. Eduardo Muñoz / REUTERS

El contramanifestante Ibrahim Kayumi es detenido frente a la Mansión Gracie, residencia de Zohran Mamdani, tras lanzar bombas caseras, el 7 de marzo de 2026. Madison Swart / Reuters

Balat fue captado en fotografías y videos encendiendo un pequeño artefacto explosivo improvisado y lanzándolo hacia los manifestantes antimusulmanes antes de encender un segundo artefacto que le entregó Kayumi y dejarlo caer, según la denuncia penal. La policía logró interceptar los dispositivos para fumar, frascos con tornillos y pernos sellados con cinta adhesiva y la sustancia explosiva TATP, y nadie resultó herido.

Tras su arresto policial, afirmaron estar inspirados por el Estado Islámico. Balat, en concreto, declaró a la policía que quería perpetrar un atentado "aún mayor" que el atentado con bomba en la Maratón de Boston de 2013, en el que murieron tres personas, según la denuncia penal presentada el lunes ante el tribunal de distrito estadounidense de Manhattan.

El abogado defensor Mehdi Essmidi, que representa a Balat, afirmó que es un estudiante de último año de secundaria nacido en EEUU y de ascendencia turca, que cumplió 18 años hace dos meses. "Estamos intentando determinar activamente cómo se produjo esto y cómo llegó a esta situación", declaró.

Derecho a la protesta

El lunes, hablando junto a la policía y frente a la Mansión Gracie (donde ahora reside con su esposa, la artista Rama Duwaji), Mamdani condenó la violencia desatada en la protecta y, en particular, la agresión con bombas. El demócrata, no obstante, declaró a los periodistas que defendería el derecho de los manifestantes "incluso cuando quienes protestan digan cosas que aborrezco".

Él y su pareja no estaban en casa en ese momento, pues conocían la manifestación "Detengan la toma de poder musulmana" organizada por el activista de extrema derecha Jake Lang con más de una semana de antelación. Más de 100 contramanifestantes se congregaron en las cercanías, la gran mayoría pacíficos, afirmando que estaban allí para "expulsar a los nazis" de Nueva York.

"Aunque esta protesta me pareció espantosa, no cejaré en mi convicción de que debería permitirse", dijo Mamdani sobre la manifestación antimusulmana. "Quiero ser claro en algo más: la ciudad de Nueva York nunca tolerará la violencia, ya sea de protestas o contramanifestaciones".

Lang, quien ha anunciado una improbable candidatura para representar a Florida en el Senado de Estados Unidos, declaró a la prensa el sábado que organizó la manifestación porque "Nueva York fue construida por hombres cristianos blancos" como él, y estaba "siendo destruida por musulmanes y socialistas".

Llevó una cabra con correa a la manifestación y, junto con otros manifestantes, arrastró un cerdo asado en un carrito por las calles de Manhattan, con la intención de provocar a los musulmanes.

El proceso judicial

La policía declaró que era la primera vez que se utilizaba una bomba improvisada en la ciudad de Nueva York en casi una década. En 2017, Akayed Ullah, quien también citó al Estado Islámico como inspiración, detonó una bomba casera atada a su cuerpo en un pasillo cerca de la estación de metro de Times Square, hiriéndose únicamente a sí mismo.

Balat y Kayumi están acusados de cinco delitos federales cada uno, según una denuncia presentada por la fiscalía federal en Manhattan, incluyendo el uso de un arma de destrucción masiva, el intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y tres cargos relacionados con la posesión o transporte ilegal de explosivos.

Ambos hombres permanecieron bajo custodia federal tras sus comparecencias iniciales ante el tribunal el lunes por la tarde en el juzgado federal de Manhattan, según informaron medios locales. El abogado de Kayumi, Michael Arthus, declinó hacer comentarios. Ninguno tenía antecedentes penales, según la policía.

Durante sus respectivos interrogatorios policiales, Balat pidió un papel y escribió en él que había jurado lealtad al Estado Islámico, mientras que Kayumi declaró a la policía que veía vídeos del Estado Islámico en su teléfono, según la denuncia penal.

Essmidi, abogado de Balat, afirmó haberlo visto bajo custodia, pero se negó a revelar si Balat explicó sus comentarios sobre ISIS. La defensa solicitó prisión preventiva para él por temor a su seguridad, según el abogado.

Un tercer hombre, Ian McGinnis, fue arrestado y compareció ante un tribunal estatal de Nueva York el domingo, acusado de rociar gas pimienta o un irritante químico similar en los rostros de dos de los contramanifestantes que se oponían a la manifestación antiislámica, según la fiscalía de distrito de Manhattan y la policía. McGinnis enfrenta seis cargos, incluyendo agresión en tercer grado.

La policía de Nueva York ha estado en alerta desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, pero afirmó no haber visto pruebas que vinculen el ataque del sábado con la guerra.