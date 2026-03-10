La verdadera razón por la que las puertas de los baños públicos no llegan al suelo deja a muchos frotándose los ojos

Carla Serrano, graduada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, autora del libro Una historia del arte muy rápida, y divulgadora sobre arte y arquitectura, ha sorprendido a muchos al explicar las verdaderas razones por las que las puertas de muchos baños públicos no llegan ni hasta el suelo ni hasta el techo.

"Lo primero de todo es que no hay un solo motivo", advierte la experta antes de señalar la primera de las razones: la eficiencia en la limpieza.

"Los manuales de arquitectura como el Neufert explican que, al no haber obstáculos, se puede limpiar con agua a presión y con mangueras sin que el agua se estanque y pudra las puertas. Además, el flujo de aire constante evita que se acumulen los olores", señala Serrano, conocida en redes sociales como @la.inercia.

La normativa de incendios

"El segundo es la normativa de incendios y la climatización. Los baños cerrados hasta el techo requerirían, cada uno de los cubículos, un sistema de extacción de humos. Al dejar espacio abiertos arriba y abajo el baño se considera un espacio único a efectos de ventilación y protección contra incendios, reduciendo drásticamente la complijidad técnica", explica.

También entran en juego, apunta, motivos de seguridad: "Si alguien sufre un colapso médico dentro, es decir si te da un apechusque, el espacio permite verlo desde fuera. Además, si la cerradura está bloqueada, ese espacio permite a una pesona entrar por abajo para ayudarlo. En arquitectura esto se llama diseño para la asistencia rápida".

La "barrera psicológica"

"Y el cuarto, y para mí más interesante, es el control del espacio. En arquitectura pública se utiliza algo que se llama diseño defensivo. Al no ser una habitación 100% cerrada y privada, se reduce muchísimo la probabilidad de vandalismo o que alguien decida utilizar el baño para actividades ilegales", advierte.

Serrano insiste en que "la ligera falta de privacidad es en realidad una barrera psicológica, haciendo así que el espacio se use solo para lo que ha sido diseñado": "Eso agiliza bastante las colas".