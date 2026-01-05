Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La inusual declaración de amor de Timothée Chalamet a Kylie Jenner tras ganar el Premio Critic's Choice
La pareja lleva tres años de relación. 

Uxía Prieto
Kylie Jenner y Timothée Chalamet, en los Premios Critic's Choice
Timothée Chalamet lo está dando todo para promocionar su nueva película, Marty Supreme, con una intensa campaña en la que ha hecho de todo: desde lanzar una canción de rap hasta intentar teñir todas sus apariciones de naranja intentando emular el rosa de Barbie

En el largometraje, el actor interpreta a un jugador de ping pong de los 50 que alcanza el estrellato y que espera que le consiga, al menos, una nominación al Oscar. Por ahora, Chalamet se ha alzado con el Critic's Choice al Mejor actor, que ha ganado esta pasada noche en una ceremonia plagada de estrellas. 

El intérprete acudió a la gala con su novia, Kylie Jenner, con la que sale desde hace tres años y que muchos de los seguidores del actor veían como un romance pasajero. La pareja es poco dada a apariciones públicas y hablar abiertamente de su relación, por lo que la declaración de Chalamet a la pequeña del clan Kardashian cogió a muchos por sorpresa. 

"Gracias a mi compañera desde hace tres años", comenzó diciendo el actor. "Te quiero. No podría hacer esto sin ti. Gracias desde el fondo de mi corazón", añadió Chalamet ante una Jenner visiblemente emocionada que le respondió con otro 'te quiero'. 

Una relación consolidada

Los primeros rumores sobre la relación de Chalamet y Jenner arrancaron a principios de 2023, con la mayoría de fans del actor entrando en negación con la posibilidad de que el intérprete estuviera saliendo con una de las Kardashian. Los paparazzi captaron por primera vez a la pareja en junio de ese mismo año, luciendo camisetas a juego en Beverly Hills. 

Chalamet y Jenner hicieron su primera aparición pública en septiembre, en uno de los conciertos de la gira Renaissance de Beyoncé en Los Angeles. Sin importar que los grabaran, la pareja se dedicó todo tipo de besos y arrumacos. 

Desde entonces, la pareja se ha dejado ver en numerosas ocasiones, desde eventos deportivos hasta entregas de premios. Por ejemplo, Jenner no se perdió los Globos de Oro de 2024, ni tampoco los Oscar de 2025, sentándose en primera fila con Chalamet. Eso sí, no pisaron una alfombra roja juntos hasta abril de 2025, cuando el actor recibió un galardón a la excelencia en los premios David di Donatello en Roma. 

Una de sus últimas apariciones fue en el estreno de Marty Supreme hace unas semanas, donde posaron conjuntados con looks de cuero naranja diseñados especialmente para ellos por Chrome Hearts. 

