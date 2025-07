La noche "salvaje y maravillosa" de Jennifer Lopez con Dabiz Muñoz

La estancia de Jennifer Lopez en España, con motivo de los seis conciertos que ofrecerá en nuestro país dentro de su gira su Up all night, no está pasando desapercibida, y no solo por lo musical.

El selecto hotel donde se hospedó en Pontevedra, el retraso de una hora por las rachas de viento en el show de Fuengirola o la catarsis emocional de la que hace gala en cada concierto han generado numerosos titulares en los últimos días.

Lo último que hemos conocido del paso de la cantante por Madrid ha sido la especial cena de la que disfrutó tras terminar el concierto en el Movistar Arena: con Dabiz Muñoz en el restaurante StreetXO Madrid, situado en la tercera planta de El Corte Inglés de Serrano. Según el chef, esta era "una noche clandestina".

"La vida se vuelve salvaje y maravillosa en cuanto cruzas las puertas de @streetxo.madrid", escribe el marido de Cristina Pedroche en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que posa con una imponente Jennifer Lopez presumiendo de definidos abdominales.

El cocinero no ha entrado en detalles sobre el menú con el que deleitó a la estrella, pero sí que ha mostrado en sus stories cómo personalmente recibió a la cantante y su equipo en la puerta del establecimiento. Y eso que esa misma noche, Muñoz pudo haber tenido que salir de urgencia pues desde el pasado 9 de julio la llegada de su segundo hijo es inminente.

Precisamente su mujer, Cristina Pedroche, que ha salido de cuentas y espera con ilusión el nacimiento de su bebé, alabó la elección de JLo a la hora de la cena: "Ella sí que sabe ❤️❤️❤️❤️".