La 'taberna' gallega que ha conquistado a Jennifer López: con chef con Estrella Michelin y tapas desde cinco euros

Jennifer Lopez en Pontevedra arrancando con su gira 'Up all night'.

Del Bronx a Pontevedra, JLo ha dado el pistoletazo de salida a su gira europea Up all night este martes en la ciudad gallega con un sold out. La estadounidense se trasladó de Los Angeles (California, EEUU) al aeropuerto de Vigo en un avión privado este domingo y se refugió en el balneario de La Toja, desde donde compartió varias imágenes disfrutando de la piscina.

Pero Lopez no quiso quedarse con las ganas de conocer la gastronomía local y el lunes fue a Pontevedra a cenar a La Ultramar la taberna del chef con dos Estrellas Michelin, Xosé Torres Cannas, dueño de Pepe Vieira. Allí, según han comentado los presentes a La Voz de Galicia, se trasladó un miembro del equipo de seguridad que sobre las 22:30h preguntó por una mesa y dijo que "venía ahora con Jenni". "Nadie pensó que esa Jenni, era Jennifer Lopez", bromearon.

Este restaurante es el más informal de Vieira, que lo define como "ante todo una taberna". En su web la define como "de estética desenfadada y con una cocina de contrastes, que pasa del bocadillo de calamares a, por ejemplo, el steak tartar" y en la que prima especialmente el "producto local".

Su carta ofrece distintos platos que van desde las empanadillas crujientes de ternera gallega, a 5,50 euros la unidad; pasando por los calamares fritos en pan de leña, por 15,70 euros; el steak tartar, por 24,90 euros; o una cazuela de mejillones rabiosos, por 19,50 euros.

De su carta, según recogen en La Voz de Galicia, Lopez optó por probar las empanadillas de ternera, las gyozas de pollo y cerdo, las costillas de cerdo y el popular fish and chips del local compuesto por patatas fritas, padrones y merluza frita en piel de lima. Todo ello, lo combinó con dos cócteles Green and fresh, de vodka, zumo de puré de manzana, romero y jengibre. Tras la cena, la cantante de temas como On the floor o Waiting for tonight felicitó a la cocina por su servicio.

Se desconoce quién le recomendó el establecimiento, aunque puede ser que la artista haya seguido las recomendaciones de la Guía Michelin que, aunque no lo incluye entre sus reputadas estrellas, sí que aparece en ella. Lo califica como "la cocina más canalla, casual y económica" del chef y recalca que "ofrece una divertida carta de fusión, combinando técnicas y productos gallegos con los de otras latitudes".