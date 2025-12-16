Una experta en Casa Real estira el chicle sobre el préstamo de una empresaria a Juan Carlos I: "Para ella no es nada"

La experta en Casa Real, Mábel Galaz, ha estirado el chicle sobre una de las nuevas informaciones que han salido sobre Juan Carlos I. Tal y como ha desvelado elDiario.es, la empresaria Alicia Koplowitz concedió un préstamo en enero de 2021 al rey emérito por un valor que asciende a los 200.000 euros para ayudar a zanjar sus deudas con Hacienda.

Galaz ha intervenido en el programa vespertino Más Vale Tarde, de LaSexta, en la que los presentadores Iñaki López y Cristina Pardo le han pedido que analice este último caso y ella ha desentrañado un poco más la relación entre la empresaria y Juan Carlos I.

"Por un lado, ellos son muy amigos, y por otro, para ella 200.000 euros es probablemente lo que tú llevas en el bolso todos los días, es decir, para ella no es nada, no es dinero", ha pronunciado al principio de su análisis. Ha desvelado que empezaron su amistad a través del primer matrimonio de Koplowitz con Alberto Cortina y ha asegurado que a pesar de su divorcio siguieron siendo muy amigos.

"Hay unas fotos que llaman bastante la atención del verano del 2018 en un restaurante en Torrelodones, a finales de junio o primeros de agosto, en el que se les ve cenando ya por entonces. Iñaki Urdangarin estaba en la cárcel y ya se empezaban a hablar de los problemas que el rey Juan Carlos tenía con Hacienda y esa noche están cenando al aire libre, por eso un fotógrafo puede hacer las fotos.

¿Devolvió el dinero?

Tal y como opina la experta, no sabe con exactitud si Alicia Koplowitz "le habrá reclamado esos 200.000 euros, se los habrá regalado". Sobre una cena de despedida, ha comentado que "Alicia era la que estaba, los demás eran Javier Solana y su esposa y Plácido Arango y Cristina Iglesias".

"Este círculo de personas de las que estamos hablando se ha mantenido en el tiempo, alguno de ellos han ido a visitarle a Abu Dabi y mantienen una especie como de corte, porque estamos hablando de reyes, de personas que durante mucho tiempo le han apoyado no solo económicamente, sino anímicamente", ha comentado.

Ha concluido con un rumor en el que "se cuenta que personas que estaban en algunas mesas próximas le oyeron decir al rey Juan Carlo que 'nos necesitamos' como diciendo que tienen que estar unidos. No sé hasta dónde quería llegar".