La reacción de Rauw Alejandro a la trágica muerte de Mykee, su bailarín y el de Rosalía

Fue el 12 de julio de 2026 cuando se habían tenido noticias por última vez de Michael-Anthony Leones Espino, conocido como Mykee y que había sido bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro. Ante su desaparición en el sur de Florida se activaron todas las alarmas para tratar de dar con él.

El desenlace no tardó en llegar, pero desgraciadamente se confirmó el peor escenario posible: había fallecido. Las autoridades locales anunciaron el pasado martes 14 de julio que la Policía del Condado de Miami-Dade había encontrado muerto a Mykee, de 28 años, en una intersección vial cerca de las vías del tren en el área de West End, al suroeste de Miami. Aparentemente se habría quitado la vida.

Debido a su trabajo como bailarín de grandes estrellas como Rauw Alejandro y Rosalía, el caso generó una gran atención mediática. Así, tras confirmarse su trágica muerte, se esperaba una reacción de los artistas. Y en el caso del puertorriqueño, no tardó en llegar.

Rosalía y Rauw Alejandro en el Coachella. Frazer Harrison vía Getty Images for Coachella

"Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar... 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida", comenzó el cantante.

"Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Michael Anthony, te amamos", finalizó.

Habla el club de fans de Rosalía

Por su parte, Rosalía no se pronunció, pero sí lo hizo su club de fans, que tras haberse volcado durante el tiempo en el que Mykee estuvo desaparecido. "Esta es una de esas noticias que nunca nos gustaría tener que dar… Se nos parte el corazón. Mykee, exbailarín de Rosalía, ha sido encontrado sin vida en Miami a los 28 años, cerca de unas vías del tren", señalaron.

"Su energía sobre el escenario, su talento y su carisma lo convirtieron en una figura muy querida entre quienes siguieron el MOTOMAMI TOUR y su trayectoria artística. Desde aquí queremos enviar nuestro más sentido pésame a su pareja, familia y amigos y a todas las personas que compartieron con él parte de su camino. Descansa en paz, Mykee", fueron las palabras del club de fans de la cantante.