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¿Es necesario utilizar protección solar para el pelo en la playa y la piscina? Una experta resuelve la duda
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¿Es necesario utilizar protección solar para el pelo en la playa y la piscina? Una experta resuelve la duda

El verano es una época del año complicada para el cabello, especialmente para las melenas con color. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Una mujer peinándose tras salir de la piscina
Una mujer peinándose tras salir de la piscinaGetty Images

Después de años y años de divulgación, la mayoría de personas ya han interiorizado que utilizar protección solar a diario es fundamental, especialmente en verano, cuando la exposición solar aumenta por los largos días de playa y piscina. Pero la piel no es lo único que sufre, el pelo también necesita cuidados extra para intentar mitigar el impacto del sol. 

Ana Martínez, estilista capilar y Education Manager de Oh My Cut!, destaca que no solo es necesario aplicar un protector solar capilar al ir a la playa. "Debería formar parte de nuestra rutina diaria", destaca Martínez, que advierte que no todos los protectores cumplen la misma función y hay que tener en cuenta las necesidades del cabello. 

La especialista revela que, en el día a día, no hace falta utilizar protectores capilares resistentes al agua ya que lo importante es "usar productos que protejan el cabello de la radiación UV". "Su objetivo principal es prevenir el daño causado por la exposición solar", insiste Martínez. 

Qué utilizar cuando vamos a la playa o la piscina 

La cosa cambia en los días de playa y piscina, cuando el pelo no solo sufre por los rayos del sol. "El cabello necesita una protección más completa", defiende Martínez, que recuerda que la sal y el cloro pueden terminar deshidratando el pelo durante el verano y dañando la fibra capilar. 

"En estos casos, es importante utilizar protectores resistentes al agua para que sigan siendo eficaces durante el baño", aconseja la estilista capilar. La exposición continuada acelera el envejecimiento prematuro, favorece la pérdida de hidratación y debilita la estructura del cabello", detalla Martínez, que explica que los cuidados durante esos meses estivales deben ir más allá de la protección solar. 

Una mujer aplicándose protección solar en el pelo
  Una mujer aplicándose protección solar en el peloGetty Images

Por eso, la estilista aconseja prestar atención al cuero cabelludo y asegurarse de que está protegido ya que puede sufrir las mismas consecuencias que la piel del cuerpo. Además, es importante aumentar la hidratación en la rutina de pelo para "mantener la cutícula más sellada y minimizar la pérdida de agua". 

Especial atención en cabellos con color 

Todas las melenas necesitan protección, pero es todavía más importante si están tenidos o con algún tipo de tratamiento de color. "Además de proteger la fibra capilar, los productos específicos para cabellos coloreados ayudan a evitar la oxidación del color provocada por el sol, manteniéndolo más intenso, brillante y evitando que pierda luminosidad o se aclare en exceso", explica Martínez. 

Por eso la estilista recomienda seguir utilizando productos que mantengan la hidratación del pelo durante estos meses más 'complicados' y usar un protección solar específicos para cabello con color. De hecho, Martínez explica que si se puede utilizar una línea "formulada específicamente para proteger el color", sería más que adecuado. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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