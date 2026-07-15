Iñaki López lee la crónica de Rajoy del Francia-España y pone la guinda con esta rotunda sentencia: "Ni una explicación del comentario racista" 

Después del lío por la crónica de Mariano Rajoy en El Debate tras el España-Bélgica todos esperaban con ganas el texto tras el Francia-España que se saldó con la aplastante victoria del combinado nacional por 2-0 con goles de Oyarzábal y Pedro Porro.

El expresidente del Gobierno provocó un incidente diplomático entre España y Francia por decir que la selección gala tenía buen equipo pero no tenía franceses en sus filas, en referencia al color de piel de los futbolistas.

Desde la izquierda a la extrema derecha de Marine Le Pen, todos han cargado contra Rajoy, al que han tildado de "racista". De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió perdón el martes en Francia por la columna del exdirigente del Partido Popular.

El martes por la noche, Rajoy publicó su columna titulada Hay que tener buen humor donde no pide perdón por su lío diplomático con Francia y donde dice literalmente "ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso".

No pide perdón

Tras analizar el posible rival de España en la final —Inglaterra o Argentina— da las gracias por seguir leyéndole: "Aún nos quedan unos días. Gracias también a los que me encuentro por la calle, sobre todo ayer y hoy. Hay que tener buen humor para saludarme a mí. Y, de manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial".

"Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo. Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España! Hemos ganado una vez más", ha sentenciado.

Sobre esto se ha pronunciado Iñaki López en X. El periodista de laSexta ha dado la puntilla a Rajoy por su comentario y ha dejado caer que la culpa es de los que le han criticado y no suya.

"Rajoy no se disculpa en su nueva columna de hoy. No sólo eso. Nos reprocha 'no tener buen humor' y lamenta que el Gobierno “se chivase a un ministro extranjero”. Ni una explicación del comentario racista. Acaba con un “Ustedes ya saben cómo soy”. La culpa es nuestra, vamos", ha señalado López.