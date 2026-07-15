Rajoy no se disculpa en su nueva columna justificando que "ellos no piden perdón": "Viva España"

"Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso". Una frase que sintetiza la esencia de lo que podrían haber sido las disculpas de un expresidente del Gobierno que llegó a provocar un incendio diplomático con un país vecino. El también exlíder del PP Mariano Rajoy publicó en los últimos compases de la noche de ayer, martes, una nueva columna de opinión —a priori— deportiva en el diario digital El Debate. Su titular ya adelanta que Hay que tener buen humor.

En ella analiza la épica victoria de La Roja ante la selección gala de fútbol en el Mundial de EEUU, pero también se pronuncia sobre la anterior entrega en la que, según él y el Partido Popular, bromeó, ironizó o dejó un sarcasmo en forma de la afirmación de que tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". Entendido como puro racismo incluso por la ultraderecha lepenista de Reconstrucción Nacional o como una patata calienta a evitar por la doméstica de Vox, Rajoy ha desaprovechado la oportunidad de pedir disculpas. No así de cargar contra el Gobierno.

Tras unos primero párrafos centrados en hablar del combinado nacional, de las virtudes de Luis de la Fuente o de quién será el próximo rival de España, si Argentina o Inglaterra —no busquen más fuegos diplomáticos, ya se ha pronunciado: "¿Cuál nos gusta más? A mí, ninguno"—, Rajoy ha dedicado el cierre a abordar la polémica y oleada de críticas que ha generado.

Rajoy lo resuelve todo con un "¡Viva España! Hemos ganado una vez más"

"Gracias a todos por continuar leyéndome. Aún nos quedan unos días. Gracias también a los que me encuentro por la calle, sobre todo ayer y hoy", ha comenzado exponiendo, para asegurar "hay que tener buen humor para saludarme a mí". Sin dirigirse a la nación ofendida, ha optado por deslizar ataques contra el Gobierno, en una aparente referencia a las reacciones institucionales que han tenido lugar tras la publicación de su anterior artículo: "Y, de manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial". Pero no se ha quedado ahí.

A juicio de Rajoy, "la pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", pasando a concretar el expresidente que "son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades". Sin concretar ni una sola, pero valorando que "nada de esto son minucias".

Y Rajoy deja, a renglón seguido, una clara referencia a las medidas tomadas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que trasladó a su homólogo francés que esa opinión no conformaba la postura española, además de reclamar una desautorización a Alberto Núñez Feijóo como líder de los populares. También el gesto del presidente Pedro Sánchez con Macron ayer, ofreciendo disculpas: "Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

Así, en las últimas líneas de la columna de Rajoy, llega la justificación final de por qué no va a aprovechar el mismo espacio periodístico para presentar disculpas. "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros", lamenta, sin estar muy claro si por "ellos" continúa refiriéndose al Gobierno de coalición o a los franceses. Rajoy apela a que "ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso", antes de resolverlo todo con un "¡viva España! Hemos ganado una vez más".