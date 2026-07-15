Pone a la venta un vestido que le compró a sus hijas porque ahora le han salido "poligoneras": "¿Dónde las devuelvo?"

Acertar con los regalos no es tarea fácil. Y si no, que se lo digan a una mujer que ha puesto un anuncio de un vestido en una conocida aplicación de venta online. El producto en cuestión era para sus hijas, pero parece que no les gustó.

"Qué bonito es tener hijas, son la luz de mis ojos, el sentido de mi vida... sí, todo lo que tú quieras, pero a ver, el manual de instrucciones para entender a las adolescentes, ¿Dónde lo dan?", se pregunta la mujer que publica este anuncio.

La madre de estas chicas se queja porque le dicen "qué bonito el verano, qué ideal el azul, cómo les gusta el Mango...". Sabiendo esto, les compró "este vestido finísimo", pero el resultado no fue el esperado.

"No es ni este corte, ni este azul, ni le mola ya el verano. Ellas quieren ahora todo negro y mucho chándal para perrear", explica esta mujer, que añade que se quedaría el vestido, pero no sabe si hacer lo mismo con sus hijas.

"No es una cuestión de adolescencia"

"¿Dónde las devuelvo? ¿Siguen en garantía? ¡Que me han salido poligoneras!", se queja, queremos creer, en tono sarcástico. La publicación, subida por la cuenta de X @LiosdeVecinos, acumula ya más de 3.000 'me gusta', y ha generado cientos de comentarios.

"La leche; creo que mi abuela tenía uno muy parecido, no como fondo de armario sino en el fondo del armario; creo que no es una cuestión de adolescencia", dice un usuario en X en relación a la estética del vestido.

"A ver, manual de instrucciones de adolescentes no hay, pero es de 1º de EGB que no se le puede comprar ropa, o vas con ellas o les das el dinero", plantean en otro comentario. "Pero quién en su sano juicio le compra un vestido de yaya a la guaja", se pregunta otro usuario.