Llama la atención el nombre y el número que lleva Felipe VI en su camiseta de España: "Los fascistas tienen que estar que se tiran de los pelos"

Más de dos millones de personas han visto en pocas horas la celebración de los miembros de la Casa Real española del pase a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

España arrasó a Francia por 2-0 en un partido donde los de Luis de la Fuente apenas sufrieron y donde no aparecieron ni Mbappé, ni Olise, ni Dembelé. La próxima cita con la historia será el próximo domingo 19 de julio en Nueva York.

En redes, el vídeo de Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebrando con pasión los goles de España con la famosa camiseta blanca de la Selección el pase a la final llevan más de dos millones de reproducciones en muy pocas horas.

Como siempre que ocurre algo así, los comentarios se han disparado y sólo en la publicación que hay en X hay más de 1.000 reacciones, más de 4.000 compartidos y 37.000 'me gusta'.

El 26 y un nombre

Hay varias cosas en las que se ha fijado el personal. La más llamativa que el rey tiene el número 26 detrás, el de Borja Iglesias, y el nombre Felipe VI. Letizia, Leonor y Sofía también llevan el 26, no se sabe si porque son fans de Borja Iglesias, como Javier Bardem, o por el año del Mundial.

Estas son algunas de las reacciones: "Todos con el 26 de Borja Iglesias! Los fascistas tienen q estar q se tiran de los pelos...". Otro comenta: "Lo de Felipe poniéndose VI que es?".

"Felipe VI se ha hecho una camiseta que pone Felipe VI y ha llamado a la prensa celebrando para que grabe a Felipe VI celebrando espontáneamente con la family con la cami de Felipe VI", dice otro en tono de humor.

También ha llamado la atención la zona en la que han visto el partido. Lugar que muchos comparan con la sala de espera de un tanatorio y con una clínica dental. Hay choteo con el tamaño del sofá y con que no haya ni una mísera pizza o cerveza para ver el encuentro.