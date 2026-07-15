Ana Botín y Juan Roig se encuentran con el youtuber Speed y lo demás es historia: "Mercadona es el Walmart español"

Momentazo el que se vivió en el estadio de Dallas en el que España arrasó a Francia por 2-0 y selló su pase a la final del mundial por segunda vez en su historia. En el campo tuvo lugar un encuentro estelar que ha dado la vuelta al mundo.

Desde el inicio del Mundial, el youtuber I Show Speed, con más de 150 millones de seguidores entre todas sus redes sociales y el mayor fan de Cristiano Ronaldo sobre la faz de la Tierra, está haciendo directo reaccionando desde el campo y mostrando todo lo que ve y oye por allí. En ese momento, el creador de contenido tenía en directo a 200.000 personas viéndole.

Lo que quizá ni él ni nadie esperaba era que se iba a topar en el palco de al lado con nada más y nada menos que Ana Patricia Botín, dueña del Banco Santander, y con Juan Roig, dueño de Mercadona.

El minuto que comparten los tres en pantalla está corriendo como la pólvora por redes sociales. Para explicar quiénes son, Botín le dice que ella es la dueña de un importante banco y le insta a abrirse una cuenta en el Santander y Roig que Mercadona es "el Walmart español".

Para los que no estén puestos en supermercados extranjeros, Walmart es el supermercado más importante y famoso de Estados Unidos con más de dos millones de empleados.

Esto ha provocado cientos de miles de reacciones como esta: "Lo que nadie entiende es que acaban de hacer el comercial mundial más grande de su historia, gratis por hablar en vivo de sus productos ante millones de personas y no le pagaron ni un centavo a speed".

"Este clip qué es", ha dicho el youtuber The Grefg al ver este momentazo. "Imagina explicarle esto a alguien en 2015: una de las banqueras más importantes de Europa intentando convencer a un streamer para que se haga cliente. Parece un capítulo de Black Mirror", comenta otro.