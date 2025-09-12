La reina Letizia deja un mensaje en la Apertura del Curso Escolar en la Rioja y se lleva a casa unos regalos que le encantaron

Es tradición que a mediados de septiembre la reina Letizia tenga en su agenda la apertura del curso escolar, lo que supone una visita a un colegio y un instituto de algún lugar de España. Así, el viernes 12 de septiembre de 2025 se desplazó al C.E.I.P. Entresotos y S.I.E.S. Gonzalo de Berceo Rincón de Soto de La Rioja para inaugurar allí el curso escolar.

Doña Letizia llegó acompañada de Marta Carazo, que debuto públicamente como jefa de la Secretaría de la Reina Letizia en el coloquio Mujer, Deporte y Sociedad en Torrelodones el 10 de septiembre de 2025. Allí, fue recibida por autoridades como el presidente de la La Rioja, Gonzalo Capellán, la ministra de Educación, Pilar Alegría o el alcalde de Rincón de Soto, Javier Martínez.

La reina Letizia y Marta Carazo en la apertura del curso escolar 2025/2026 en Rincón de Soto, La Rioja. Getty Images

Además, también recibió los saludos de numerosas personas que se agolpaban en las inmediaciones de los centros escolares para poder ver de cerca a la reina. Ella fue dando manos y se paró con un niño pequeño con el que pareció encantada. No hay duda de que a doña Letizia le gusta estar con niños, así que disfrutó mucho con el acto del día.

En el colegio, la reina visitó la biblioteca, donde recibió los primeros regalos. Como señala Casa Real, se le obsequió con tres libros escritos por alumnos del centro, y además se los dedicaron. Conociendo la pasión lectora de Letizia, es evidente que se puso contenta de poder hacer crecer un poco más su propia biblioteca con obras creadas por antiguos alumnos del colegio público de Rincón de Soto.

La reina Letizia, muy cariñosa con un niño en la apertura del curso escolar 2025/2026 en Rincón de Soto, La Rioja. GTRES

Otro presente que se llevó a La Zarzuela fue un producto de la zona. La Denominación de Origen Peras de Rincón de Soto, nacida en 2002 para velar por la calidad de la pera de la Rioja, aprovechó la visita de reina para dejarle unas peras para que pudiera probarlas. Como señaló la DOP, lo hicieron por el compromiso de Letizia con los más pequeños y con la alimentación saludable. Y ella, que efectivamente es amante de la dieta sana, feliz.

La reina Letizia anima a los niños a leer

Pero hubo más, porque se llevó muchas, pero además de buena impresión, dejó un mensaje que siempre es importante, pero hay veces, que todavía más. Hubo polémica cuando María Pombo confesó que no le gustaba leer. Y fue más allá ante las críticas recibidas al expresar que leer no te hace mejor persona. El debate estaba servido. ¿Leer te hace mejor? Cada uno tiene ahí su opinión, aunque la influencer terminó mostrando que sí lee algunos libros.

La reina Letizia con unos niños en la apertura del curso escolar 2025/2026 en Rincón de Soto, La Rioja GTRES

Aprovechando que estaba entre niños y que visitó la biblioteca del colegio de Rincón de Oro, la reina Letizia, que no da puntada sin hilo, lanzó un mensaje en favor de la lectura. Doña Letizia quiso saber si los niños leían, cuánto y sobré qué. Asimismo comentó que "Leer es lo más importante, ayuda a expresarse mejor y a entender mejor. ¿Os gustan los juegos, no? ¿Pero también sabéis que leyendo libros se aprende muchísimo?". Añadió que lee todos los días y que es importante que los niños lean. Si una influencer dice que leer no te hace mejor, la reina, que es influyente, ha roto una lanza a favor de la lectura.