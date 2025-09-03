María Pombo comparte los libros que lee tras su polémica sobre la lectura: "No sé si son suficientemente intelectuales" 

María Pombo sembró la polémica este lunes al responder a un comentario en TikTok sobre por qué no tenía libros en la estantería de su casa. La influencer reveló entonces que no le gustaba leer y que no había que tener ningún tipo de superioridad moral por tener este hábito.

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", señaló entonces. Su mensaje, que acompañó por un breve tour por los objetos de su estantería, desató la polémica en redes sociales, donde muchos criticaron que hiciera gala de ello, mientras que otros defendieron que no debería situarse este hábito por encima de otros.

Para responder a todos ellos, Pombo ha hecho otro vídeo en TikTok el que ha mostrado los libros que tiene en su mesita de noche y que va leyendo, a pesar de que no es un hábito que marque su día a día.

"La manera que tenéis algunos de llevar todo a los extremos, ofenderos tanto y juzgar pero bueno, cada uno con lo suyo y diré que he notado poca compresión para lo mucho que leéis de ciertas personas", empezó diciendo. "Al principio del video digo no me gusta leer, pero sí digo que me gusta leer ciertas cosas que me parecen interesantes. No sé si son libros suficientemente intelectuales para la gente que sí que es amante de la lectura pero, al fin y al cabo, son libros", añadió.

Tras esto, procedió a mostrar algunos libros que tiene en su mesita de noche porque, tal y como cuenta, si lee lo hace "en un momento de irme a la cama o de tranquilidad". El primer ejemplar que muestra es La vida es bonita incluso ahora, de Belén Domínguez (Nube de tinta) que recomienda aunque admite que "con este se llora mucho" ya que aborda la historia real de la joven, que falleció en 2023 por un cáncer de médula.

El segundo libro que ha mostrado es La palabra exacta, de Miguel Ángel Velasco (@diccionariovip) (Temas de hoy), que consulta para aprender nuevo vocabulario y conocer el significado de determinadas palabras. En tercer lugar muestra Tu mentalidad buena suerte, de Álex Rovira (Zenith), un libro de autoayuda que recoge distintos hábitos y principios para poner en marcha cada día y que Pombo destaca que se puede leer "por capítulos, así que si te acuerdas lo abres".

Como regalo de su hermana Marta, María muestra también Diario para padres estoicos: 366 meditaciones sobre crianza, amor y educación de los hijos, de Ryan Holiday (Harvard Business), que incluye un consejo diario para la crianza de los hijos. Despliega tu actitud positiva inteligente, de Fabián Villena (Vergara), es otro libro de autoayuda del que Pombo asegura haber "aplicado y aprendido muchas cosas". También incluye Botas de colores para días de lluvia, de María G. de Jaime y Tomás Páramo (Martínez Roca), que asegura que "devoró en dos días" al ser amigos.

Por último, muestra Hábitos atómicos, de James Clear (Diana), otro libro de autoayuda que, pese a no haberse acabado sigue consultando y que conoció gracias a una chica en TikTok. "Son todos muy parecidos, pero bueno, este tipo de libros sí me gustan porque siento que aprendo y que implemento en mi vida. Así que nada, chicos, hasta aquí mi colección de libros", concluyó la influencer, que pidió nuevas recomendaciones que pudieran cuadrar con sus gustos a sus seguidores.