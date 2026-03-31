La reina Sofía no fue sola al concierto en Palma: las cuatro importantes acompañantes que Casa Real no mencionó por una razón

Hay costumbres inamovibles para la familia real española, mientras que hay otras que sí cambian o desaparecen. Desde 1974, los Borbón y Grecia tomaron como tradición pasar las Semanas Santas y los veranos en Marivent, y así fue durante muchos años. Sin embargo, los reyes y sus hijas ya no pasan por Mallorca en Pascua, mientras que la reina Sofía sigue siendo fiel a la isla en estas fechas.

También es una incondicional al concierto solidario de Semana Santa de Proyecto Hombre Baleares que se celebra en la Catedral de Palma. Esta ONG lleva en activo en Baleares desde 1987 y tiene como misión prevenir, atender y dar respuesta a los problemas generados por las adicciones en la sociedad.

Sin Irene de Grecia, pero con sus hijas y nietas

La reina Sofía, que a lo largo de su vida ha estado muy concienciada en su labor oficial en la lucha contra las adicciones, ha mostrado siempre su compromiso con esta entidad acudiendo a este concierto benéfico de Pascua al que le solía acompañar su hermana Irene.

La reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica e Irene Urdangarin en el concierto benéfico de Pascua de Proyecto Hombre Baleares 2026 EFE

Desgraciadamente la princesa Irene falleció el 15 de enero de 2026 a los 83 años, dejando a su hermana Sofía triste, pero con la motivación de seguir adelante. Así, ha mantenido esta tradición, pero ha cambiado de acompañantes.

En esta ocasión, la reina Sofía apareció con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y con dos de sus nietas, Victoria Federica e Irene Urdangarin, que se desplazaron desde Marivent hasta la Catedral de Palma. Las dos hermanas y las dos primas están muy unidas entre sí y también con Sofía, a la que no querían dejar sola en estos días de Semana Santa en los que echará todavía más de menos a Irene de Grecia.

Victoria Federica, la infanta Cristina y la infanta Elena en el concierto benéfico de Pascua de Proyecto Hombre Baleares 2026 EFE

Eso sí, Casa Real no mencionó la presencia de las Infantas Elena y Cristina ni de sus hijas, pero si de la reina Sofía. Tampoco aparecen en las fotos oficiales distribuidas, aunque en uno de los stories publicados en Instagram se las ve caminar detrás de la madre de Felipe VI en el templo.

La razón es simple: ellas cuatro no son miembros de la familia real, sino familia del rey, y por tanto La Zarzuela no las incluye, aunque cuando la infanta Elena retoma su agenda para actos muy concretos, se da cobertura al acto de la duquesa de Lugo.

La infanta Cristina, Irene Urdangarin y Victoria Federica en el concierto benéfico de Pascua de Proyecto Hombre Baleares 2026 EFE

Cuestiones protocolarias aparte, el concierto ofreció a los asistentes el Réquiem de Verdi, interpretado por la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, dirigida por Pablo Mielgo, junto a la Coral de la Universitat de les Illes Balears (UIB), bajo la dirección de Núria Cunillera. El elenco de solistas ha estado formado por la soprano Mira Alkohovik, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor Antoni Lliteres y el bajo Simón Orfila.

Además, como expresó la presidenta del Rotary Club Ramon Llull, Christine Schedukat, se dedicó a la fallecida Irene de Grecia en reconocimiento a tantos años de asistencia y apoyo a este recital benéfico. La reina Sofía lo agradeció, al igual que los aplausos recibidos por los asistentes y la compañía de sus hijas y nietas, que al contrario que cuando iba Irene de Grecia, no se sentaron junto a la emérita en la Catedral mallorquina.