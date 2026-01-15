Muere Irene de Grecia a los 83 años: adiós a la inseparable hermana de la reina Sofía y dueña de una vida muy peculiar

Irene de Grecia en una fiesta de verano en la embajada griega en Madrid en 2014

Irene de Grecia ha muerto. Alteza Real, princesa de Grecia, un reino que no existe, pero también de Dinamarca, falleció el 15 de enero de 2026 a los 83 años. Así lo ha confirmado la Casa de SM el Rey en un comunicado en el que se informa que el fallecimiento se produjo a las 11:40 horas del jueves 15 de enero en el Palacio de La Zarzuela, donde residió de forma permanente durante la mitad de su vida.

Si bien su presencia solía pasar desapercibida, conforme fue envejeciendo y se volvió más dependiente, se le veía cada vez más junto a su hermana, la reina Sofía, tres años y medio mayor, pero con una salud envidiable. Fue de hecho una inseparable acompañante de su hermana.

2023, el año que marcó el comienzo de su declive

No fueron fáciles sus últimos años. En 2023 comenzó un declive lento, pero inexorable. Ese año fue brutal para los hermanos Grecia, siempre unidos y cercanos pese a los años, la distancia y las circunstancias.

Irene de Grecia junto a la infanta Cristina y sus hijos, Froilán y Victoria Federica en el funeral de Constantino de Grecia dpa/picture alliance via Getty I

El 10 de enero moría a los 82 años Constantino II, último rey de los helenos. Su estado se había deteriorado gravemente en sus años finales hasta que se produjo un deceso que llenó de dolor a su familia.

Meses más tarde las cosas empezaron a ir mal para Irene de Grecia. Comenzaron los olvidos y las confusiones que iban más allá de las propias de cierta edad. Sufría un deterioro cognitivo que se fue agravando conforme avanzaba el tiempo.

La reina Sofía e Irene de Grecia en el Premio BMW de Pintura 2023, última edición a la que asistió la princesa Irene Europa Press via Getty Images

Su movilidad también se resintió y era frecuente que apareciera en silla de ruedas. Pese a ello seguía viajando a Mallorca y a Grecia y acompañando a su hermana en todo lo posible, hasta que ya no pudo más, incluso en actos oficiales como el Premio BMW de Pintura y concierto a beneficio de Mundo en Armonía, la fundación creada por la princesa Irene, y al que acudió hasta 2023.

La boda con la que dijo adiós públicamente

En 2024 comenzó a mostrarse cada vez más delicada. Ya no podía prescindir de la silla de ruedas, pero incluso así viajó al país del que fue princesa para el funeral de su primo Miguel de Grecia y se desplazó a Mallorca para pasar el verano con la familia real.

En septiembre de ese año se desplazó a Atenas para asistir a la boda de su sobrina Theodora de Grecia con Matthew Kumar, donde es cierto que no acudió a la liturgia religiosa.

La reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia en la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis en febrero de 2025 Nikolas Kokovlis

Otra boda, de un sobrino y además ahijado, le llevó a la capital helena en febrero de 2025. La princesa Irene, cada vez más delicada, hizo el esfuerzo de trasladarse a la capital griega para la sorprendente y rápida boda del príncipe Nicolás con Chrysi Vardinogiannis.

Fue fotografiada junto a la reina Sofía y la infanta Cristina. Ese verano ya no se movió de La Zarzuela porque su salud no se lo permitió, mientras que doña Sofía solo fue dos días a Mallorca porque deseaba estar al lado de su hermana. Nunca más volvimos a ver a Irene de Grecia con vida.

Nacida en el exilio

Como otros royals de su generación, Irene de Grecia no nació en el país del que fue princesa. Vino al mundo el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde la familia real griega estaba exiliada debido a que habían tenido que huir de su país en abril de 1941 por la invasión nazi y fascista durante la II Guerra Mundial.

La princesa, cuando tenía cinco años, bailando con sus hermanos en los jardines de Tatoi con traje tradicional griego. Corbis via Getty Images

Fue la tercera y última hija de los reyes Pablo y Federica de Grecia, entonces príncipes herederos. Pablo I de Grecia subió al trono en abril de 1947 tras la muerte de su hermano Jorge II de los Helenos. Tenía dos hermanos, Sofía (1938), y Constantino (1940). Descendiente de reyes y emperadores, Irene estaba emparentada con las casas reales de toda Europa.

Sus primeros años no fueron fáciles. El general Smuts, por entonces primer ministro de la Unión Sudafricana, acogió a la familia real griega y les prestó una casa de campo lejos de comodidades. De hecho la propia reina Sofía contó que en aquel lugar había ratas y cucarachas. Fue en el extremo sur del continente africano en el que vio la luz por primera vez Irene. Smuts fue padrino de Irene.

La vuelta a Grecia: Tatoi, arquelogía e internado alemán

La dinastía pudo volver al país heleno en 1946, donde los Glücksburg reinaban desde 1863 con varias interrupciones. La familia real se instaló en Tatoi, donde vivieron años muy felices. De hecho, Pablo, Federica y sus hijos estaban muy unidos.

Así se fue forjando un vínculo fraternal muy intenso entre Sofía, Constantino e Irene que se mantuvo toda la vida, si bien cuando eran pequeñas Sofía solía cansarse de que su hermana le imitara en todo.

La princesa Irene manifestó su interés por la arqueología, lo que le llevó a participar junto a su hermana en una excavación cerca de Tatoi, lo que se reflejó en dos ensayos publicados en 1959 y 1960 que décadas más tarde se publicaron en España unidos con el nombre En Decelia. Fragmentos cerámicos de Decelia y miscelánea arqueológica.

Irene de Grecia fue enviada a un internado en Salem, Alemania, siguiendo los pasos de su hermana Sofía. Además, al ir creciendo fue participando en actos y viajes oficiales junto al resto de la familia real griega.

Estaba llamada a ejercer actos de representación o quizá, debido a lo que se estilaba por aquel entonces, a casarse con un príncipe extranjero y ocupar un trono europeo. A lo primero no le dio demasiado tiempo y lo segundo no ocurrió.

La princesa que nunca se casó

Pese a la merecida fama de casamentera de su madre, Irene de Grecia nunca se casó. Se interesó en el príncipe Maurice de Hesse, aunque aquello no llegó a nada. También se rumoreó que podría haber sido elegida para casarse con Harald de Noruega o el rey Juan Carlos, aunque su hermana Sofía siempre iba por delante.

En el caso del noruego, estaba enamorado de Sonia Haraldsen, con la que terminaría casándose, mientras que todo el mundo sabe que Juan Carlos se casó con Sofía.

Años más tarde salió con Gonzalo de Borbón y Jesús Aguirre, aunque no llegó a nada. Y si bien se dice que hubo más hombres en su vida, logró mantener su intimidad a bien recaudo. De hecho, cuando fue preguntada por ello, comentó que no quería involucrar a terceras personas... y nunca más se supo.

De vuelta al exilio: Italia, La India y Madrid

Con respecto a ejercer como princesa, el exilio volvió a su vida e impidió que cumpliera ese destino. En 1964 había muerto su padre, el rey Pablo, fallecido por un cáncer de estómago a los 62 años. La reina Federica quedó desconsolada al perder al amor de su vida. Comenzaba el reinado de Constantino II, que sería el último rey de los Helenos y que solo se mantuvo tres años en el trono.

Después del fracaso del contragolpe ideado por Constantino II contra la dictadura de los Coroneles, la familia real griega partió al exilio casi con lo puesto y se instalaron en Roma. Allí les mandó Juan Carlos I ropa, como contó en sus memorias.

Pero Italia no sería el destino definitivo. Después de que en 1973 se aboliera la monarquía griega, Constantino y Ana María de Grecia, los reyes exiliados, se instalaron con sus hijos en Londres amparados por Isabel II y el duque de Edimburgo, primo hermano del rey Pablo de Grecia.

La reina Federica, que era viuda, y su hija Irene no les siguieron a Reino Unido y se movían entre España, país de residencia de doña Sofía, y La India, que había cautivado a ambas mujeres.

Juan Carlos I habilitó un apartamento en La Zarzuela para su suegra y su cuñada, pero Federica de Grecia nunca llegó a vivir allí de forma permanente. Sí murió en Madrid el 6 de febrero de 1981 por complicaciones de la anestesia tras someterse a una cirugía de párpados.

Irene de Grecia, huérfana y sin país al que volver, fue invitada a vivir en La Zarzuela. Se estableció en un área palaciega donde tenía unas estancias para ella.

La imprescindible tía Pecu

Siempre discreta y sin querer interferir en la vida familiar, en los primeros años intentaba llevar su vida y no ser una molestia para su hermana, su cuñado y sus sobrinos. A lo mejor por entonces no se dio cuenta de lo importante que sería para ellos, y sobre todo para su hermana Sofía.

Mantuvo una relación muy cercana con sus hermanos y con su cuñada Ana María de Grecia, así como de respeto con el rey Juan Carlos. Tuvo ocho sobrinos y con todos ellos tuvo mucho vínculo, pero por cercanía más con los tres españoles y principalmente con la infanta Cristina.