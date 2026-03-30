Infanta Cristina dice adiós a Ginebra y comienza una nueva vida con dudas, posibles destinos y una idea que se vino abajo con la guerra en Irán

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se instalaron en Suiza en 2013 junto a sus hijos. Su nueva vida en Ginebra, patrocinada por el trabajo que ella había conseguido en la Fundación Aga Khan, les permitió alejarse de Barcelona en un momento muy complicado para ellos por el Caso Nóos. Allí los cuatro pudieron vivir más tranquilos pese a las circunstancias.

Los años fueron pasando, Iñaki Urdangarin entró en la cárcel, y cuando pudo volver a residir en Ginebra, su vida ya era otra. Eligió Vitoria y se enamoró de Ainhoa Armentia. Por su parte, los hijos fueron creciendo y ninguno de ellos se quedó en Suiza. Juan se instaló en Londres, Pablo, en Barcelona, Miguel terminó en Madrid, mientras que Irene lo hizo en Oxford.

La infanta Cristina en Ginebra EFE

Así, la infanta se planteó que deseaba realmente seguir viviendo en Suiza. Cumplidos los 60, con la jubilación más cerca, divorciada, los hijos lejos, los padres, lejos también y ya mayores, la vida resuelta, una casa comprada y reformada en Barcelona y una presencia en España que no escuece como antes, Cristina de Borbón ha dado un gran paso.

Como señala Vanitatis, el jueves 26 de marzo de 2026 entregó las llaves de la casa en la que vivía en Ginebra. Cerraba más de 12 años de estancia en la bella ciudad helvética, donde primero vivió en la céntrica Rue des Granges, y posteriormente se mudó a un lugar más tranquilo y desconocido para la prensa.

¿Abu Dabi con el rey Juan Carlos? Ahora no, gracias

¿Dónde va a vivir ahora la infanta Cristina? Pues no está muy claro. Aunque su flamante piso de Pedralbes, Barcelona, está ya listo, su plan no es pasar allí todo el año. Sí va a instalarse temporadas, combinándolo con sus frecuentes viajes de trabajo y con estancias en Madrid para visitar a su hijo Miguel y a su madre, la reina Sofía, que la necesita más que nunca debido a su avanzada edad y a su soledad tras la muerte de Irene de Grecia.

La infanta Cristina y el rey Juan Carlos I en la Academia Francesa en París en febrero de 2023 Getty Images

Pero la hermana de Felipe VI se ha planteado también Lisboa, donde la Fundación Aga Khan tiene una sede. De hecho, en su momento se dijo que el destino de los Urdangarin de Borbón pasaba por la capital portuguesa, pero que en La Zarzuela no gustaba por su cercanía. Ahora ese problema ya no existe.

También está Londres, donde vive su hijo mayor y donde no tiene demasiado lejos a la pequeña, o Abu Dabi. De hecho, el citado medio asegura que a la infanta se le había pasado por la cabeza mudarse con su padre, el rey Juan Carlos, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias han acabado con esos planes.

Semana Santa en Mallorca con la reina Sofía

Así que mientras se lo piensa, tiene su base en Barcelona, ciudad a la que llegaron todas sus cosas desde Ginebra en tres camiones. Eso sí, todo con la calma porque ha aprovechado la Semana Santa para viajar con su madre a Mallorca. La reina Sofía sigue con su costumbre de pasar estos días en Marivent, y como no quería estar sola tras la muerte de su hermana, Cristina de Borbón se desplazó con ella.

La reina Sofía y la infanta Cristina en el homenaje a Irene de Grecia a los 40 días de su muerte GIM

Como señala Última Hora, madre e hija aterrizaron en la isla el 27 de marzo, es decir, un día después de que la infanta entregara las llaves de la que fue su casa en Ginebra. No tardaron en dejarse ver porque este Domingo de Ramos asistieron a misa en la iglesia de la Bonanova de Palma y participaron en la bendición de los ramos.

Este Lunes Santo se va a poder ver a la reina Sofía con motivo del Concierto Anual de Pascua a beneficio de Projecte Home Balears en la Catedral de Santa María de Mallorca. Se trata de un recital al que suele acudir y que cuando su salud se lo permitía, lo hacía acompañada de la princesa Irene. Ahora la duda es si su acompañante este año será la infanta Cristina.