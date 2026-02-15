Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La pregunta que Irene Urdangarin siempre hace a su padre y el momento en el que se dio cuenta de lo que era capaz realmente pese al trastorno que padece
Iñaki Urdangarin dedica una parte de su libro 'Todo lo vivido' a su hija Irene, de la que confiesa sus virtudes y lo orgulloso que está de ella por lo que ha luchado.

Guillermo Álvarez Corrales
Irene Urdangarin en las regatas de Sanxenxo en septiembre de 2025
Irene Urdangarin en las regatas de Sanxenxo en septiembre de 2025Xan

Iñaki Urdangarin se abre como nunca antes en su libro Todo lo vivido, donde repasa los puntos más importantes de su biografía. Hay por supuesto menciones a la familia real, de la que formó parte durante muchos años, a la infanta Cristina, con la que estuvo casado casi un cuarto de siglo, y por supuesto a sus hijos.

De la pequeña, Irene Urdangarin, dice que es la que más le fascina "porque lo que ella ha conseguido... es extraordinario desde cualquier punto de vista". Iñaki se refiere a que su hija tiene dislexia, un trastorno del aprendizaje que también sufre el rey Juan Carlos.

Irene Urdangarin, fotografiada en Madrid el 29 de agosto de 2024.
  Irene Urdangarin, fotografiada en Madrid el 29 de agosto de 2024.GTRES

"Aun así, ha sido capaz de lograr lo que muchos creían imposible. Y no en un contexto precisamente fácil", en referencia al paso de Urdangarin por cárcel y al posterior divorcio de sus padres: "Cualquier otra persona se habría quebrado. Ella no".

Recuerda el exjugador de balonmano la alegría que sintieron él, la infanta y sus hijos varones cuando Irene Urdangarin recibió las notas que acreditaban que había superado el Bachillerato Internacional que cursó en Ginebra. Pero fue por supuesto un empuje mayor para ella que, como dice Iñaki, "por primera vez creo que comprendió todo de lo que era capaz, se vio fuerte, se vio brillante, se vio sin ningún techo que la frenara".

Irene Urdangarin con su hermano Pablo Urdangarin en su graduación en Ginebra en junio de 2023
  Irene Urdangarin con su hermano Pablo Urdangarin en su graduación en Ginebra en junio de 2023adriano-alvarez

La sobrina de Felipe VI no lo tuvo fácil debido a su dislexia, pero se volcaron en ella para ayudarle en todo lo posible. Cuenta Urdangarin que antes de la cárcel se sentaba con ella "a hacer los deberes, a repasar, a reforzarla". Años después, cuando estaba en Vitoria en el tercer grado, "hacían clases de matemáticas online".

"Cristina, por su parte, movió cielo y tierra desde Ginebra: psicólogos, pedagogos, refuerzos...", añade el exjugador de balonmano en su libro, donde afirma que tanto sus padres como sus hermanos siempre han estado animando y apoyando a Irene, "y nuestra pequeña ha respondido convirtiéndose en una joven aún más increíble de lo que nunca nos podríamos haber imaginado".

  Irene Urdangarin en el 60 cumpleaños de la infanta ElenaGTRES

Irene Urdangarin logró estudiar Gestión de Eventos en la Universidad Oxford Brookes, una carrera de la que su padre dice que es para ella "la horma de su zapato. Un propósito que encaja con ella como si lo hubiera llevado escrito desde siempre".

Así es Irene Urdangarin

Pero Iñaki cuenta más. Dice de ella que es muy social y que los planes le salen hasta de debajo de las piedras. También que tiene capacidad "adaptarse a entornos distintos y disfrutarlos".

Irene Urdangarin en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en noviembre de 2025
  Irene Urdangarin en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en noviembre de 2025Europa Press via Getty Images

Es segura, madura, sensible y tiene una frase que siempre dice a su padre cuando acaban de empezar una conversación: "Papá, ¿estás bien?". "Irene lee rápido y lee bien las emociones, lo que flota en el ambiente".

"Es solidaria de una forma natural, casi instintiva. Si prioridad es que los demás estén bien, incluso muy por delante de ella misma. Tiene un corazón atento, generoso, siempre dispuesto a cuidar". Para Urdangarin, su hija es una inspiración.

