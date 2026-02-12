Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La subida de sueldo para los empleados públicos da una alegría a la Casa Real: esto es lo que van a cobrar ahora Felipe VI, Letizia y la reina Sofía
La subida de sueldo para los empleados públicos da una alegría a la Casa Real: esto es lo que van a cobrar ahora Felipe VI, Letizia y la reina Sofía

La Zarzuela ha anunciado cómo se quedan las cantidades que reciben los miembros de la familia real con el incremento para quienes trabajan para el Estado.

Los reyes Felipe y Letizia y la reina Sofía en Marivent en la recepción a personalidades de Baleares en verano de 2024
Los reyes Felipe y Letizia y la reina Sofía en Marivent en la recepción a personalidades de Baleares en verano de 2024

Hay subida de sueldos en la Casa Real. Como ha informado La Zarzuela y recoge EFE, tanto Felipe VI, como la reina Letizia y la reina Sofía, que son los tres miembros de la familia real que representan a la Corona y por tanto cobran una asignación, van a ver incrementada la cantidad que reciben.

De este modo, así se quedan los sueldos de la familia real para 2026:

  • Felipe VI cobra 290.000 euros anuales en 2026, lo que supone 4.311 euros más que en 2025, cuando ganaba 285.689 euros.
  • La reina Letizia pasa a ganar 160.000 euros, frente a los 157.199 euros que percibió en 2025.
  • La reina Sofía obtiene 131.000 euros en 2026. En 2025 su asignación fue de 128.562 euros.

El motivo de esta subida salarial es por el 1,5% aprobado para los empleados públicos. De este modo, Felipe y Letizia y la reina emérita reciben también este aumento de su sueldo bruto anual.

Como recuerda EFE, estos fondos proceden de la partida que se destina dentro de los presupuestos generales del Estado a la corona. La jefatura del Estado recibe 8,4 millones de euros. En este sentido no hay cambios porque las cuentas públicas están prorrogadas desde 2023.

Los reyes Felipe y Letizia y la reina Sofía, en la Nunciatura este martes 22 de abril de 2025 en Madrid.
  Los reyes Felipe y Letizia y la reina Sofía en la Nunciatura en Madrid.

Como señala el Artículo II de la Constitución, "el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma". De este modo, es Felipe VI, en función del presupuesto disponible, el que distribuye los fondos y decide quién cobra y quién no.

Juan Carlos I no cobra, y Leonor y Sofía tampoco

La costumbre es que los miembros de la familia real reciban una asignación si representan a la Corona de forma habitual. En su momento se destinaba un sueldo habitual para los reyes Juan Carlos y Sofía, así como para Felipe y Letizia, mientras que las infantas Elena y Cristina, que combinaban los actos oficiales con sus trabajos privados, recibían dinero en función de su presencia institucional.

El rey Juan Carlos y la princesa Leonor muy sonrientes en el 40 aniversario de la Constitución Española
  El rey Juan Carlos y la princesa Leonor muy sonrientes en el 40 aniversario de la Constitución Española.

En la actualidad solo los reyes de España y la madre de Felipe VI tienen asignación. Al rey Juan Carlos le fue retirada en 2020 cuando saltó el escándalo de las fundaciones Lucum y Zagatka y su hijo anunció que renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y que le quitaba el dinero que el emérito percibía hasta entonces. Esos 161.036,34 euros que La Zarzuela destinaba a Juan Carlos I pasaron a un fondo de contingencia con el que Casa Real hace frente a imprevistos.

En cuanto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, el plan es que reciban una asignación cuando se dediquen a tiempo completo al servicio a la Corona y no antes. Es decir, todavía no han recibido un sueldo por los actos oficiales a los que han asistido.

