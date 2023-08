Las imágenes que confirman que Rodolfo Sancho no ha viajado a Tailandia

Hace ya más de una semana que Daniel Sancho confesó el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan, en Tailandia. Ese mismo sábado se había informado de que el padre del joven de 29 años, el actor Rodolfo Sancho, había puesto rumbo a la región asiática. Pero ese viaje nunca llegó a suceder.

Así lo ha confirmado este miércoles la revista Lecturas, que ha compartido las primeras imágenes en exclusiva del intérprete desde que se conoció la detención del nieto de Sancho Gracia. Durante todos estos días, el protagonista de El Ministerio del Tiempo ha permanecido en Corralejo, Fuerteventura, donde tiene una casa, junto a su pareja, la también actriz Xenia Tostado, y la hija de ambos, de 8 años de edad.

De hecho, el despacho jurídico encargado de la portavocía de la familia ya confirmó hace unos días que este viaje no se iba a producir. "Ese viaje en estos momentos no se va a producir. Rodolfo prefiere quedarse en España. Saben que en estos momentos esta semana no es posible (verle). Por una cuestión de seguridad es mejor quedarse en España que ir a Tailandia", señalaban desde el despacho jurídico al programa Fiesta (Telecinco). Por lo que las imágenes de la revista confirman lo que ya habían anunciado.

Por el momento, Daniel Sancho permanece en la cárcel de la isla de Koh Samui a la espera de una condena firme, aunque las autoridades ya han pedido que sea castigado con pena de muerte. Por ahora, se sabe que ya ha contactado con su familia y que ha mantenido una conversación "íntima de un hijo con sus padres", reporta Lecturas. Y, aunque se desconoce de qué hablaron sí han revelado que duró apenas unos segundos.

Seguridad y privacidad

Por ahora, la familia Sancho ha optado por guardar silencio respecto al tema. La última en pronunciarse al respecto ha sido la pareja de Rodolfo, Xenia Tostado, que este fin de semana ha compartido un comunicado pidiendo que se respete la seguridad y privacidad de la hija que tiene con el actor.

"Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan", reza el texto. Y, más allá de mostrar el apoyo que brinda a Sancho, ha garantizado que "desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo, ella es nuestra prioridad". Por lo que ha pedido "con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen, mi hija es solo una niña", concluye.