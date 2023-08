La abogada de Daniel Sancho pronostica un giro en el caso del asesinato de Edwin

El caso de Daniel Sancho está acaparando el foco mediático. Desde que el pasado sábado se supiera que el hijo del protagonista de El Ministerio del Tiempo había confesado el asesinato de un cirujano colombiano de 44 años de edad, Edwin Arrieta, la información acerca del caso no ha dejado de surgir.

Por ahora, la familia del colombiano ha atendido a los medios españoles; mientras que los Sancho se han limitado a pedir el "máximo respeto" para su hijo y el resto de la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión". Y es que tanto Rodolfo como la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, han optado por evitar encender el televisor.

Así lo ha explicado la abogada de la familia, Carmen Balfagón, quien, además, ha pronosticado un "vuelco de 180 grados" en la investigación. La letrada ha acudido este viernes al plató de La última hora, el programa de Sandra Barneda. Allí ha compartido su visión, como experta, acerca del caso y ha comentado cómo están viviendo los padres de Daniel Sancho este suceso.

"Me han pedido que me hiciera cargo y conocer cómo está el expediente judicial", ha explicado. "Ellos no están viendo la televisión pero alguien me vio defendiendo la teoría de que lo que ocurrió no pudo hacerlo solo", ha continuado Balfagón, que opina que "estando Daniel donde está, en mi opinión, no se debe bajar la presión mediática".

"Un vuelco de 180 grados"

La letrada ha apuntado que maneja una serie de datos que, por ahora, no puede revelar y otros "que aún no están acreditados". En cualquier caso, cree que la investigación "puede dar un vuelco de 180 grados". "Yo no he podido ver si es verdad que la policía ha visto amenazas de Edwin en su móvil, aunque Daniel dijo que se sentía amenazado", ha reconocido.

Para Balfagón resulta "de vital importancia" poder acceder a "toda la investigación" que está llevando a cabo la policía en Tailandia, así como saber "qué es lo que dijo Daniel exactamente.

Finalmente, ha querido subrayar las diferencias entre los procedimientos policiales en España y el país donde ha ocurrido el suceso. "El kayak es una prueba de convicción, en nuestro país estaría protegido y allí está tirado en la playa con una cinta completamente contaminado", ha apuntado.

Ya está en contacto con el abogado de Tailandia

Otra de las informaciones que ha compartido en el plató de La última hora es que ya se ha puesto en contacto con el abogado de su cliente en Tailandia. Este, en la conversación telefónica que han mantenido, le ha indicado que la investigación todavía no ha concluido. De hecho, podría alargarse hasta un máximo de 12 semanas, de acuerdo a Europa Press.