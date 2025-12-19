Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La princesa Leonor se gana sus alas y vuela por primera vez en solitario en la Academia de San Javier
La princesa Leonor subida al Pilatus PC-21 en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier

La princesa de Asturias ha dado un paso más en su formación militar en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, al haberse puesto a los mandos por primera vez de un Pilatus PC-21.

La princesa Leonor sobrevolando la Manga del Mar Menor y el Cabo de Palos en su primer vuelo en solitario
  La princesa de Asturias sobrevoló el Mar Menor llevando por primera vez ella sola los mandos de un Pilatus PC-21.
La princesa Leonor con su instructora en su primer vuelo en solitario
  La princesa de Asturias realizó su primer vuelo en solitario con los mandos del Pilatus PC-21 en la Academia General del Aire y del Espacio.
La princesa Leonor subiendo al Pilatus PC-21 en el que ha volado en solitario en San Javier
  La princesa de Asturias se subió al Pilatus PC-21 en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier.
La princesa Leonor, subida al Pilatus PC-21 en el que ha volado en solitario
  La princesa Leonor en el Pilatus PC-21 en el que realiza sus prácticas de vuelo en la Academia General del Aire y del Espacio.
La princesa Leonor ante el Pilatus PC-21 con el que realiza prácticas de vuelo
  La princesa de Asturias tocando el avión con el que ha volado en la Academia del Aire y del Espacio.
La princesa Leonor, de camino a sus prácticas de vuelo en la Academia de San Javier
  La princesa de Asturias con su traje de vuelo durante su formación militar en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier.
La princesa Leonor, muy sonriente con uniforme militar en la Academia del Aire y del Espacio
  La princesa de Asturias se mostró muy divertida con sus compañeros tras sus prácticas de vuelo en la Academia de San Javier.
La princesa Leonor, a punto de ponerse el casco para sus ejercicios de vuelo en la Academia de San Javier
  La princesa Leonor con el casco necesario para subirse a un Pilatus PC-21 y realizar sus prácticas de vuelo en San Javier.
La princesa Leonor tirándose de un helicóptero para sus ejercicios de supervivencia en el mar
  La princesa de Asturias tuvo que lanzarse al agua desde un helicóptero como parte de su formación militar en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier.
La princesa Leonor y sus compañeros de la Academia del Aire y del Espacio recibiendo instrucciones junto a un helicóptero
  La princesa de Asturias recibe lecciones junto a sus compañeros en San Javier antes de subirse a un helicóptero como parte de su formación militar.
La princesa Leonor recibiendo clases teóricas en la Academia de San Javier
  La princesa Leonor en un momento de sus lecciones teóricas en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia.
La princesa Leonor en el vestuario con uniforme militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier
  La princesa Leonor fue fotografiada en el vestuario con el uniforme militar en San Javier, donde realiza su formación militar.
La princesa Leonor con un simulador de vuelo en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier
  La princesa de Asturias practicó con un simulador antes de poder recibir sus alas y volar en solitario en la Academia de San Javier.
La princesa Leonor posando con sus compañeros de la Academia del Aire y del Espacio de San Javier en un acto
  La princesa Leonor se vistió de gala para un acto de la Academia de San Javier y posó con los hombres y mujeres con los que realiza su formación militar.
La princesa Leonor bromeando con unas compañeras de la Academia del Aire y del Espacio de San Javier
  La princesa Leonor hablando y riéndose con unas compañera de academia en un acto en el que llevaban traje de gala.
La princesa Leonor agachando la cabeza junto a sus compañeros de la Academia del Aire de San Javier
  La princesa Leonor con el uniforme azul de la Academia del Aire y del Espacio agachando la cabeza en un momento de su formación militar en San Javier, Murcia.
Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

