La princesa Leonor, agasajada por Murcia y San Javier: recibirá cuatro honores que se suman a los quince que ya tiene como heredera y por su formación militar

La princesa Leonor tiene una temporada muy intensa por delante. Aunque falta tiempo para que la veamos en los Premios Princesa de Girona y todavía más para que comience sus estudios universitarios en la Carlos III, la heredera sigue estando de actualidad pese a que su paso por la Academia del Aire y del Espacio ha sido particularmente discreto salvo algunas excepciones.

Esa etapa en San Javier termina, y con ella también su formación militar después de haber pasado tres cursos en los tres ejércitos. Pero antes de que eso ocurra, vamos a ver a la princesa de Asturias participando en la visita apostólica del papa León XIV a España, lo que supone su debut en un acontecimiento de estas características, y recibiendo una serie de honores en Murcia.

La princesa Leonor subida al Pilatus PC-21 en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier Casa de S.M. El Rey / Gtres

Como informó La Zarzuela, la fecha elegida es el 3 de junio, tres días antes de que la heredera reciba al pontífice junto a los reyes y la infanta Sofía en Madrid. Y esos honores que recibe son la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción de la Comunidad y la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, máxima distinción del Parlamento autonómico.

Por si fuera poco, la princesa obtiene también del Ayuntamiento de San Javier la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva del municipio por su paso por esta localidad en la que se encuentra la Academia General del Aire y del Espacio.

Órdenes, medallas y otros reconocimientos

Así, suma tres medallas y un título de hija adoptiva, cuatro distinciones que se unen a los que ya tenía. Leonor ha sido ya distinguida con el Toisón de Oro, el Collar de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz del Mérito Naval.

Leonor, con el collar de Carlos III durante su intervención EFE

A ellas se unen la Gran Cruz de la Orden de Cristo, recibida de manos del entonces presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en la visita oficial de Leonor al país vecino en julio de 2024, así como la Medalla de Oro del Congreso, la Medalla de Oro del Senado y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Aparte de eso cuenta con la Medalla de Aragón, la Medalla de las Cortes de Aragón, la Medalla de Oro del Principado de Asturias, la Medalla de Oro de Galicia y los títulos de Hija Adoptiva de Zaragoza, Alcaldesa honoraria de Oviedo e Hija Adoptiva de Marín. Ahora vienen cuatro honores más, y no serán los últimos para la futura reina de España.