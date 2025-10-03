Leire Martínez abre el “melón de la menopausia”

Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh y ahora jurado de Operación Triunfo 2025, ha decidido que ya está bien de tabúes. La cantante ha visitado el podcast de la Cadena SER, Ni tan Bien, que presenta Carolina Iglesias, y lo ha hecho con un tema bajo el brazo que pocas celebrities se atreven a sacar en público: la menopausia. Y, como no podía ser de otra manera en el programa, lo ha abordado con humor: "A tomar por culo todo lo demás”, suelta Carolina al escuchar la propuesta de la cantante, que dejaba claro que no iba a morderse la lengua.

A partir de ahí, Leire Martínez relata su experiencia con la menopausia sin rodeos. “He decidido este verano desangrarme. Entonces cada 15 días ha venido de visita. Mi propia regla ha dicho… ¡hop! aquí estoy”, cuenta a Carolina Iglesias, cómo su menstruación ha pasado de tener una periodicidad normal a un ritmo insólito.

“Todo el mundo pregunta, ‘¿pero tienes sofocos?’, y yo decía, pues no, oye… pues ya sí. Ya sí, han llegado. Tengo que reconocer que de momento la sintomatología es bastante llevadera”, aclara la cantante que también confiesa un efecto secundario con el que no contaba: “Me ha subido el colesterol que en la vida había tenido”.

El tema de los sofocos en la menopausia, inevitable. Iglesias bromea con que “el termostato tuyo empieza a estar completamente distinto del resto”, y Leire confirma que así lo siente. “Pasé de cría a tener calor todo el tiempo, luego me volví friolera… y ahora otra vez un poco calores. No sudo ni nada, pero estoy como efervescente todo el rato”, describe, recurriendo a una imagen que arranca de nuevo risas en el estudio.

En plena etapa como jurado de Operación Triunfo 2025, la cantante deja claro que puede hablar de música, de televisión o de sofocos con soltura. Leire se planta con naturalidad y convierte un tema que muchas personas prefieren esquivar en una conversación directa y sin tapujos. Lo cuenta a su manera, con imágenes como la de sentirse “efervescente” y coloca la menopausia en el centro del debate. Porque abrir ese melón también forma parte de un personaje público.