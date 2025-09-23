Este chat sobre la primera gala de OT arrasa por su inesperada mención a David Bisbal

Las galas de Operación Triunfo siempre dejan anécdotas, pero a veces el verdadero espectáculo está en las redes sociales. Y esto exactamente ha sido lo que ha pasado durante la primera gala de la nueva edición del concurso.

Ver el reality show musical se ha convertido cada vez más en una experiencia compartida, sobre todo por las generaciones más jóvenes, quienes no solo siguen la evolución musical de los concursantes, sino también su día a día en la Academia.

Y, de esta primera gala, uno de los memes más compartidos ha sido el publicado por el usuario @soyappletree a través de su cuenta de X, quien ha subido una divertida captura de su conversación por WhatsApp que ha arrasado entre la comunidad tuitera.

"#OTGala1 Gracias, Chenoa", ha tuiteado el usuario en tono bromista, justo antes de compartir la imagen en la que comenta con otra pesona lo que está ocurriendo en directo en la televisión.

En concreto, el chat comienza con un mensaje metiéndose con los comentarios de la presentadora de la gala, la cantante y exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo Chenoa.

"Es que lo siento pero pobre Chenoa", empieza poniendo la persona en la conversación de WhatsApp. "Mintiendo a todos. 'Ay,qué bonito'", ha añadido, parafraseando a la presentadora del concurso.

La guinda del pastel llega con la respuesta del usuario, quien contesta: "Tiene una cláusula en el contrato que le prohíben decir la verdad. O tiene que volver con David Bisbal".

Una respuesta que ha hecho estallar las risas entre los usuarios, haciendo una referencia inmediata al pasado más mediático de Chenoa, aquel romance con David Bisbal que marcó a toda una generación de fans de OT 2001.

El tuit ya supera las 101.000 visualizaciones, los 5.000 'me gustas' y acumula decenas de comentarios y compartidos que recuerdan con humor uno de los episodios más icónicos de la historia del concurso.

Si algo ha quedado claro con este chat es que, aunque pasen los años, la relación entre Chenoa y Bisbal sigue siendo cultura popular y que OT no es solo un programa sobre música.