Una seguidora de Trump se desmaya en pleno discurso y el presidente propone algo que nadie esperaba

Donald Trump retira el telón en un mitin de campaña, el 28 de octubre de 2024, en Atlanta (Georgia).

Los mítines políticos suelen tener de todo: aplausos, consignas, discursos encendidos y, a veces, momentos inesperados. Pero lo que ocurrió este miércoles en un acto de Donald Trump en Kentucky añadió un elemento difícil de prever: una pausa musical improvisada después de que una seguidora se desmayara en pleno discurso.

El episodio ocurrió durante un mitin celebrado en Hebrón, en las instalaciones de la empresa Verst Logistics, donde el presidente estadounidense hablaba sobre la política económica de su Administración ante simpatizantes y trabajadores.

En mitad del discurso, una mujer situada en la tarima detrás del presidente se desplomó, provocando gritos y gestos de preocupación entre los asistentes.

Trump se gira y pide ayuda médica

Trump, que estaba hablando frente al público, se dio la vuelta al escuchar el revuelo detrás de él y trató de entender qué estaba pasando.

Al ver la situación, pidió inmediatamente asistencia médica para la mujer mientras parte del equipo del evento y personal sanitario se acercaban a la zona para atenderla.

El mitin quedó momentáneamente en pausa mientras los sanitarios intervenían.

La pausa más inesperada del mitin

Fue entonces cuando llegó el momento que más sorprendió al público.

Mientras se esperaba a que la situación se resolviera, Trump decidió romper el silencio con una propuesta poco habitual en un acto político.

"Quiero poner una canción", comentó desde el escenario.

Acto seguido lanzó la sugerencia que nadie esperaba en medio de un mitin económico:

"¿Qué tal ‘Ave María’? ¿Qué tal ponerla ahora?"

La escena generó una mezcla de sorpresa y risas entre algunos asistentes, mientras el presidente hacía comentarios distendidos y esperaba a que los médicos terminaran de atender a la mujer.

Agradecimiento al médico

Una vez controlada la situación, Trump aprovechó para agradecer públicamente la ayuda del doctor Mehmet Oz, actual responsable de los programas federales de salud Medicare y Medicaid, que se encontraba en el acto y colaboró en la asistencia.

El mitin pudo continuar después de que la mujer recibiera atención médica.

Una gira de mítines por zonas industriales

El acto de Kentucky forma parte de una serie de eventos políticos que Trump ha estado celebrando en distintos estados durante el último año.

Entre 2025 y 2026, el presidente ha realizado varios mítines en localidades con fuerte presencia industrial y bases electorales republicanas, centrando sus discursos en economía, inmigración y política comercial.

Pero esta vez, más allá del mensaje político, lo que muchos recordarán será el momento en que un mitin se detuvo por un desmayo… y el presidente decidió llenar el silencio proponiendo música.

Un giro inesperado que convirtió unos minutos de tensión en una escena difícil de imaginar en el guion habitual de un acto político.