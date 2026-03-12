Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una seguidora de Trump se desmaya en pleno discurso y el presidente propone algo que nadie esperaba
El momento ocurrió durante un mitin en Kentucky: mientras los sanitarios atendían a la mujer, el presidente pidió poner música y bromeó con el público.

Donald Trump retira el telón en un mitin de campaña, el 28 de octubre de 2024, en Atlanta (Georgia).Anna Moneymaker / Getty Images

Los mítines políticos suelen tener de todo: aplausos, consignas, discursos encendidos y, a veces, momentos inesperados. Pero lo que ocurrió este miércoles en un acto de Donald Trump en Kentucky añadió un elemento difícil de prever: una pausa musical improvisada después de que una seguidora se desmayara en pleno discurso.

El episodio ocurrió durante un mitin celebrado en Hebrón, en las instalaciones de la empresa Verst Logistics, donde el presidente estadounidense hablaba sobre la política económica de su Administración ante simpatizantes y trabajadores.

En mitad del discurso, una mujer situada en la tarima detrás del presidente se desplomó, provocando gritos y gestos de preocupación entre los asistentes.

Trump se gira y pide ayuda médica

Trump, que estaba hablando frente al público, se dio la vuelta al escuchar el revuelo detrás de él y trató de entender qué estaba pasando.

Al ver la situación, pidió inmediatamente asistencia médica para la mujer mientras parte del equipo del evento y personal sanitario se acercaban a la zona para atenderla.

El mitin quedó momentáneamente en pausa mientras los sanitarios intervenían.

La pausa más inesperada del mitin

Fue entonces cuando llegó el momento que más sorprendió al público.

Mientras se esperaba a que la situación se resolviera, Trump decidió romper el silencio con una propuesta poco habitual en un acto político.

"Quiero poner una canción", comentó desde el escenario.

Acto seguido lanzó la sugerencia que nadie esperaba en medio de un mitin económico:

"¿Qué tal ‘Ave María’? ¿Qué tal ponerla ahora?"

La escena generó una mezcla de sorpresa y risas entre algunos asistentes, mientras el presidente hacía comentarios distendidos y esperaba a que los médicos terminaran de atender a la mujer.

Agradecimiento al médico

Una vez controlada la situación, Trump aprovechó para agradecer públicamente la ayuda del doctor Mehmet Oz, actual responsable de los programas federales de salud Medicare y Medicaid, que se encontraba en el acto y colaboró en la asistencia.

El mitin pudo continuar después de que la mujer recibiera atención médica.

Una gira de mítines por zonas industriales

El acto de Kentucky forma parte de una serie de eventos políticos que Trump ha estado celebrando en distintos estados durante el último año.

Entre 2025 y 2026, el presidente ha realizado varios mítines en localidades con fuerte presencia industrial y bases electorales republicanas, centrando sus discursos en economía, inmigración y política comercial.

Pero esta vez, más allá del mensaje político, lo que muchos recordarán será el momento en que un mitin se detuvo por un desmayo… y el presidente decidió llenar el silencio proponiendo música.

Un giro inesperado que convirtió unos minutos de tensión en una escena difícil de imaginar en el guion habitual de un acto político.

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

