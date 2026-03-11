La UE cambia las normas y sentencia los paquetes baratos de Temu y Shein: este es el plan de las empresas chinas para esquivar los impuestos

Logos de las aplicaciones de Temu y Shein en un teléfono móvil

Una de las principales ventajas competitivas de empresas chinas como Temu y Shein han sido sus bajos precios. El reducido coste de sus productos se debe (más allá de a la mano de obra barata) a no tener que pagar aranceles al entrar en la Unión Europea al tratarse de paquetes cuyo valor no supera los 150 euros.

Sin embargo, eso va a cambiar muy pronto. A partir del próximo 1 de julio, la Unión Europea va a imponer un arancel de tres euros a los pequeños paquetes que entran en el Espacio Económico Europeo.

A través de la aprobación de esta medida, desde Bruselas se pretende combatir lo que considera una competencia desleal con la comercialización de esos paquetes de pequeño tamaño y valor.

Tal y como detalla Europa Press, la tasa de tres euros se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la Unión Europea a efectos del IVA, lo que afecta en la práctica al 93% de todos los flujos de comercio electrónico hacia la Unión Europea.

Además, cabe destacar que el arancel gravará cada categoría de artículo presente en el paquete. En consecuencia, si un envío contiene una prenda de seda y dos de lana, los productos formarán parte de dos subcategorías, por lo que a ese paquete se le impondrá una tasa total de seis euros.

Según los datos de la Comisión Europea, en el año 2024 se registraron casi 4.600 millones de envíos de mercancía de bajo coste. Ello se tradujo en la entrada en Europa de 12 millones de paquetes diarios exentos de pagar aranceles.

La solución de Shein para tratar de evitar los aranceles

No obstante, Shein ha tratado de adelantarse a la entrada en vigor de ese nuevo impuesto inaugurando el pasado mes de diciembre un almacén de 740.000 metros cuadrados en territorio europeo, concretamente en Polonia.

Ese gigantesco centro de Shein estaría destinado a las operaciones de la empresa en el mercado europeo, por lo que podría ser una forma de tratar de evitar los aranceles. Solo el tiempo dirá si la jugada le sale bien o no a la empresa china.