Llega a Madrid un nuevo plato para los amantes del sushi: o lo amas o lo odias

Una imagen de archivo de una persona comiendo sushi

Madrid lleva años convirtiéndose en un laboratorio gastronómico donde cada pocos meses aparece una nueva tendencia. Algunas nacen para quedarse y otras simplemente se vuelven virales durante un tiempo en redes sociales.

La última en llamar la atención es el llamado "sushi pop", una versión poco convencional del sushi que ha empezado a circular en vídeos de TikTok y que ya está generando opiniones muy divididas entre los amantes de la cocina japonesa.

Uno de los vídeos que más comentarios ha provocado es el publicado por el creador de contenido @breakfastalwayswins, que muestra este curioso formato y lo presenta como una de las novedades gastronómicas que empiezan a verse en Madrid.

"Mirad esto… sushi pop", dice en el vídeo mientras enseña el plato.

¿Qué es exactamente el sushi pop?

A primera vista recuerda al sushi tradicional, pero con una diferencia clara: no se presenta en piezas clásicas ni en rollos, sino en pequeños bocados redondeados y compactos que parecen más cercanos a un snack o a un aperitivo moderno.

La idea es convertir el sushi en algo más visual, fácil de comer y, sobre todo, llamativo para redes sociales.

En muchos casos estos bocados se preparan con arroz prensado y distintos ingredientes encima o en su interior, jugando con colores, salsas y combinaciones que se alejan bastante de la estética más minimalista de la cocina japonesa tradicional.

Por eso el nombre "pop": el concepto busca algo más informal, más moderno y más visual.

Una tendencia pensada para redes

El propio formato del plato parece diseñado para funcionar en plataformas como TikTok o Instagram.

Los pequeños bocados permiten mostrar muchos ingredientes distintos en un solo plato y crean un efecto visual que atrae rápidamente la atención en vídeo.

Esto no es casual. En los últimos años muchos restaurantes han empezado a diseñar platos pensando en su impacto en redes sociales. El sushi, por su estética y variedad de colores, se presta especialmente a ese tipo de reinvenciones.

Entre la curiosidad y la polémica

Como suele ocurrir cuando un plato tradicional se transforma, la reacción de los usuarios no ha sido unánime. En los comentarios del vídeo aparecen dos posturas bastante claras.

Por un lado están quienes sienten curiosidad por probar algo diferente y valoran el enfoque creativo del plato. Pero también hay quienes consideran que este tipo de propuestas se alejan demasiado de la esencia del sushi japonés.

No es la primera vez que ocurre. Versiones como el sushi con queso crema, el sushi frito o los llamados sushi burgers ya habían generado debates similares en el pasado.

Madrid, un laboratorio gastronómico

Más allá de la discusión sobre la autenticidad, el fenómeno refleja algo que ocurre constantemente en la capital española. Madrid se ha convertido en un lugar donde conviven la cocina tradicional, la alta gastronomía y las tendencias virales que nacen en redes sociales.

El sushi pop es simplemente el último ejemplo. Un plato que, como suele decirse cuando aparece algo nuevo en la mesa, provoca una reacción inmediata.

O te encanta.

O no quieres volver a verlo.