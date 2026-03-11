El Real Madrid renace, sorprende y vence al Manchester City 3-0 en los octavos de final de Champions League

El Real Madrid tuvo otra noche mágica de Champions cuando menos madridistas lo esperaban, con un hat trick de Valverde. Ver para creer. Cómo no, en el Santiago Bernabéu y ante el rival ya clásico del Manchester City en el primer partido de los octavos de final de la Champions League.

Primera parte: el Madrid desencadenado que nadie esperaba y un Valverde imperial

Se temía lo peor hasta por madridistas normalmente optimistas, pero, como suele ocurrir, cuanto peor te esperas... El Madrid comenzaba en modo Champions, con fuerza e ímpetu, rápidos y motivados. Cómo no estarlo ante el gran rival en los últimos años, con siete enfrentamientos y un dato: en cinco ha pasado el equipo que jugaba el segundo partido en casa, en este caso, el City.

Pero pronto el City fue marcando el ritmo, al compás de Rodri, y comenzaban a crear peligro en la portería de Courtois, aunque en los primeros 15 minutos ambos porteros tuvieron que intervenir.

Y llegó el gol de Valverde en el minuto 20, con un partido a lo Ancelotti, jugando juntos y saliendo. Conocen muy bien al City y saben sufrir con ellos. Pero quedaba mucha eliminatoria y un dato para los pesimistas: el primero que ha marcado siempre ha quedad eliminado en este duelo de grandes.

Se desataba la locura porque Valverde volvía a marcar de disparo cruzado con la zurda. Era el minuto 27 y los blancos ganaban 2-0. Ver para creer, viendo las sensaciones previas, la temporada y con siete lesionados. Lo típico: cuando peor se esperaba una eliminatoria, asoma el Madrid de Champions.

Los de Arbeloa habían metido dos de tres que habían tenido, pero no era casualidad ni suerte. Estaba bien plantado, anticipándose en defensa y creando peligro. Era otro Madrid, era el Madrid de las buenas noches europeas, cuando da igual la alineación y los ausentes, aunque a medida que avanzaba la segunda parte iba teniendo menos el balón, con Rodri intentando "reordenar" el partido, pero volvió a "morder" Valverde. Hat trick del uruguayo en el minuto 45.

Segunda parte: Vinicius perdonaba el 4-0 de penalti y el Madrid sufre para mantener el 3-0

Tras un descanso donde Europa empezaba a temblar y muchos a cambiar apuestas para los favoritos a ganar en Budapest, comenzaba la segunda parte, con la sensación de que el Real Madrid estaba casi en cuartos, pero a la vez que quedaba mucho e incluso un 3-0 allí, con los antecedentes blancos de los dos últimos años casi, estaba aún en el aire.

Sin embargo, los de Arbeloa avisaban ya desde el primer minuto con una gran ocasión de gol, aunque el City respondía con un remate a puerta vacía que fallan. Parecía la noche en que todo saldría bien para el Madrid. Semenio dio otro susto, pero Courtois evitó el 3-1. El partido estaba más abierto.

Pero el City dejaba espacios, flojo en defensa, y ahí aprovechó Vinicius para un contraataque al que solo pararon con un penalti y amarilla a Donnarumma en el 56, pero tiró un penal lamentable, pidiendo incluso perdón tras unos tímidos pitidos. Ahí se decidía la eliminatoria. ¿Por qué no lo tiraría Valverde?, se preguntanban algunos.

Perdonando el 4-0 y casi el pase a cuartos, se podía pensar que eso haría despertar al City, pero seguían mal y el Madrid creando peligro, pero llegaba de nuevo el via crucis de lesiones: Tchouameni atendido, pero volvía al terreno de juego.

Haaland volvía a avisar y empezaba a "mascarse" firmar el 3-0, cuando se había perdido el 4-0. Salía Camavinga por Arda Güler. El City falló otra ocasión tras fallo clamoroso de Thiago y el paradón salvador de Courtois, otro milagro del mejor portero del planeta.

El Madrid iba perdiendo fuelle y sufría, pero tampoco es el City de antes y no había grandes ocasiones (7-3 en tiros a puerta). El Madrid aguantaba el 3-0, pero quedaba la decepción del penalti de Vini que habría decidido del todo la eliminatoria.