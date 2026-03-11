La empresa española de jamón ibérico que llevaba seis años en los Oscar acaba de ser expulsada del menú: "Es una exposición impresionante de la marca ante todo el mundo"

Aunque España estará bien representada en la gala de los Oscar 2026 desde el punto de vista cinematográfico gracias a las dos nominaciones de la película Sirāt (de Oliver Laxe) a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, la realidad es que habrá una importante ausencia española en la gran noche del cine.

Cinco Jotas, la empresa española de jamón ibérico que llevaba seis años (desde 2019) presente en la cena de los Oscar con una docena de piezas, ha sido expulsada del menú de la edición 2026 por decisión de la Academia.

Pese a que los chefs encargados de la cena, Wolfgang Puck y su hijo Byron Puck, volvieron a proponer al jamón ibérico de la compañía onubense Cinco Jotas como uno de los platos a degustar en el menú, la Academia ha preferido, en esta ocasión, apostar por otros productos como el sushi.

No obstante, en declaraciones a El País, el chef Byron Puck ha garantizado que el jamón ibérico regresará al menú de la cena de los Oscar en siguientes ediciones. "Sé que este año no tenemos jamón, y me da muchísima pena", ha expresado.

El jamón "volverá", asegura Byron Puck

"No hemos sido capaces de tenerlo (el jamón) este año, pero esperamos que vuelva. También queríamos hacer cosas que hablaran de otras culturas, ser amplios geográficamente, y no puedes mostrar la misma cocina cada año. Intentamos ser justos. Pero volverá", ha asegurado Byron Puck.

Fuentes próximas a la empresa Cinco Jotas han indicado a El País que la decisión de la Academia les ha pillado por sorpresa, ya que estaban confiados en poder hacer acto de presencia en la cena posterior a la gala de los Oscar por séptimo año consecutivo.

Obviamente, la noticia es negativa a nivel comercial para la compañía española, ya que, tal y como han resaltado, formar parte de los Oscar "es una exposición impresionante de la marca, es dar a conocer el jamón ibérico en todo el mundo".

Solo queda a esperar a que en los Oscar 2027 los mejores cineastas del mundo puedan volver a tener la suerte de disfrutar del exquisito jamón de Jabugo.