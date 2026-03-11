Una senadora chilena se salta el protocolo durante el recibimiento en Chile con Felipe VI y lo que le pide le deja a cuadros

El rey Felipe VI ha sido protagonista estos últimos días por su visita a Chile para asistir a la transición política de Chile, donde se ha reunido con el nuevo presidente del país, José Antonio Kast, investido este miércoles, para visitar después al ya expresidente Gabriel Boric.

Lo cierto es que lleva unos días de una agenda intensa en el panorama internacional, ya que este lunes fue también a la toma de posesión en Portugal de Antonio José Seguro como nuevo presidente de la República. Antes de la ceremonia en Chile, sorprendió la fotografía de Felipe VI reunido con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Y antes de esa reunión, el monarca mantuvo un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Tras Chile, la siguiente parada será Bolivia, donde verá al presidente Rodrigo Paz. Estas visitas responden a una tradición que comenzó en 1996 en el que se convirtió en el representante del Estado español en las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos.

Una senadora chilena le deja a cuadros

Cuando Felipe llega al Congreso Nacional en Chile, vivió un curioso momento en el recibimiento del cambio de mando cuando, a la hora de saludar a los presentes, fue el turno de la senadora Loreto Carvajal.

Carvajal estrechó su mano y justo después le hizo una petición que, aunque a Felipe VI no le supuso ninguna molestia, le sorprendió de igual manera: un selfie. La senadora sacó su teléfono móvil para fotografiarse con el monarca: ¿Un selfie sí puede ser? Voy a aprovechar este momento".

Duró unos pocos segundos, pero el momento ya se ha viralizado al instante en redes sociales. Carvajal repitió lo mismo con Boric.

En cuanto a reacciones, hay división de opiniones: "Protocolariamente, esta actuación estuvo mal, no debió saltarse el protocolo. Pero ahora dime: ¿Quién va a perder la oportunidad de hacerse un selfie con el rey Felipe VI?".