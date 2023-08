Los primeros informes de la autopsia de Edwin Arrieta llegan a manos de policía de Tailandia

Ya ha pasado varios días desde que Daniel Sancho confesó el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Las autoridades ya han dado por cerrada la investigación y piden la condena máxima para el nieto de Sancho Gracia: la pena de muerte. Sin embargo, la policía tailandesa ha recibido nuevos informes acerca de este suceso.

Se trata de los resultados de la autopsia de Edwin Arrieta. Así lo ha confirmado uno de los agentes encargados del caso, Suteep Chadakarn, en una declaración compartida por Efe: "Hemos recibido algunos resultados de la autopsia, los cuales estamos examinando y no podemos revelar todavía".

Daniel Sancho esquiva la peor cárcel de Tailandia El personal de la embajada española en el país asiático considera que, tras el juicio, Sancho pasará a la cárcel provincial de Surat Thani.

Asimismo, el agente ha informado de que las autoridades continúan buscando las partes del cadáver de Arrieta que les faltan. Por el momento, tienen ocho de los supuestos 17 pedazos en los que la policía cree que Sancho desmembró el cuerpo. El rastreo, ha precisado, lo han focalizado "especialmente" en la playa.

La Embajada defiende que el caso no está cerrado

Este viernes, el encargado de negocios de la Embajada española en Tailandia, Vicente Cacho, ha asegurado que la "investigación no ha terminado". Así lo ha indicad en declaraciones reportadas por La Vanguardia. El diplomático ha especificado que "el juicio no tiene fecha porque la investigación no ha terminado, a pesar de lo que se dijo en la rueda de prensa".

Por el momento, el cocinero permanece en la prisión de Koh Samui y ya ha recibido la visita de su madre, Silvia Bronchalo, que ya se ha desplazado hasta Tailandia.