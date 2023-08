"Nadie está preparado para algo así": la madre de Daniel Sancho habla por primera vez en Tailandia

Silvia Bronchalo saltaba a los titulares este jueves cuando salieron a la luz las imágenes de ella en Tailandia, adonde se ha trasladado a visitar a su hijo, Daniel Sancho, encarcelado por el presunto asesinato de Edwin Arrieta.

Bronchalo ha querido agradecer el comportamiento de los periodistas que se han acercado a conocer la situación familiar a las puertas de la cárcel de Koh Samui, donde está interno el joven. "Yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto", ha empezado diciendo.

Los periodistas no le han realizado preguntas y han esperado a que ella hiciera declaraciones, aunque ha avisado que no iban a entrar a valorar la situación de Daniel. "Daniel está tranquilo y solo espero que se resuelva todo", señaló.

"Lleva diez días, está bastante mejor dentro de lo que cabe. Daniel se ha emocionado mucho, como yo también", señaló. Además, recalcó, al igual que hizo Rodolfo Sancho en uno de sus comunicados, "nadie se espera una cosa así". "Nadie está preparado para recibir una noticia así, no te prepara nadie", detalló.

Por el momento, no se espera que Rodolfo Sancho se traslade a Tailandia, tal y como comunicó a través de sus representantes.

"Ese viaje en estos momentos no se va a producir. Rodolfo prefiere quedarse en España. Saben que en estos momentos esta semana no es posible (verle). Por una cuestión de seguridad es mejor quedarse en España que ir a Tailandia", declararon al programa Fiesta (Telecinco), donde enfatizaron en la protección que quiere hacer el actor de su hija menor.