Preguntan a José Manuel Albares por el anuncio de la Casa Blanca y su respuesta quedará para la historia

El enfrentamiento diplomático entre España y EEUU, entre EEUU y España, va a más y este miércoles ha podido entrar en una nueva etapa. La Casa Blanca anunciaba que el Gobierno español había aceptado "cooperar militarmente" con el ejército estadounidense tras el sonado desencuentro sobre Irán. Y donde podía intuirse cierta paz, de repente Moncloa desmentía "tajantemente" el anuncio del Gobierno de Trump.

Ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha querido responder y rechazar lo expuesto por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En una entrevista en Hora 25 (Cadena SER), Albares ha asegurado que no hay acuerdo en absoluto. "La posición de España sobre Irán y sobre nuestras bases no ha cambiado en absoluto".

Pero si sonada ha sido su rapidísima reacción, más aspira a serlo la respuesta que le ha dado al periodista Aimar Bretos cuando este le preguntó si acaso era mentira lo que había adelantado la portavoz de la Casa Blanca.

"Ella será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Exteriores de España". "Y le digo que nuestra posición sobre las bases no ha cambiado en absoluto", ha espetado José Manuel Albares sobre lo dicho minutos antes por Karoline Leavitt.

En las últimas horas y fechas, Washington y Madrid han chocado de forma especialmente notable a raíz de la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a que EEUU usara las bases de Rota y Morón como punto de partida para operaciones en Irán.

Este martes, Trump desataba la tormenta diplomática al asegurar, desde la Casa Blanca y en presencia del canciller alemán, que había dado órdenes para "cortar las relaciones comerciales" con España por el veto. Hablaba incluso de un "embargo", sin reparar que ambas cosas son imposibles en sí mismas por no haber tratos directos con España, sino a través de la UE.

Horas más tarde, ya en la mañana del miércoles, Pedro Sánchez respondía desde La Moncloa con un "no a la guerra" que ha revolucionado, aún más, el panorama geopolítico nacional e internacional. A esta declaración se ha agarrado Albares en su entrevista en Hora 25 para insistir en que España no varía su posición y que, por tanto, no hay acuerdo de cooperación militar con EEUU.