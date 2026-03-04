Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a José Manuel Albares por el anuncio de la Casa Blanca y su respuesta quedará para la historia
Preguntan a José Manuel Albares por el anuncio de la Casa Blanca y su respuesta quedará para la historia

El ministro de Exteriores ha "desmentido tajantemente" el supuesto acuerdo de "cooperación militar" entre EEUU y España que la Casa Blanca había anunciado minutos antes.

José Manuel Albares, en un acto reciente
José Manuel Albares, en un acto recienteEuropa Press via Getty Images

El enfrentamiento diplomático entre España y EEUU, entre EEUU y España, va a más y este miércoles ha podido entrar en una nueva etapa. La Casa Blanca anunciaba que el Gobierno español había aceptado "cooperar militarmente" con el ejército estadounidense tras el sonado desencuentro sobre Irán. Y donde podía intuirse cierta paz, de repente Moncloa desmentía "tajantemente" el anuncio del Gobierno de Trump.

Ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha querido responder y rechazar lo expuesto por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En una entrevista en Hora 25 (Cadena SER), Albares ha asegurado que no hay acuerdo en absoluto. "La posición de España sobre Irán y sobre nuestras bases no ha cambiado en absoluto".

Pero si sonada ha sido su rapidísima reacción, más aspira a serlo la respuesta que le ha dado al periodista Aimar Bretos cuando este le preguntó si acaso era mentira lo que había adelantado la portavoz de la Casa Blanca.

"Ella será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Exteriores de España". "Y le digo que nuestra posición sobre las bases no ha cambiado en absoluto", ha espetado José Manuel Albares sobre lo dicho minutos antes por Karoline Leavitt.

En las últimas horas y fechas, Washington y Madrid han chocado de forma especialmente notable a raíz de la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a que EEUU usara las bases de Rota y Morón como punto de partida para operaciones en Irán.

Este martes, Trump desataba la tormenta diplomática al asegurar, desde la Casa Blanca y en presencia del canciller alemán, que había dado órdenes para "cortar las relaciones comerciales" con España por el veto. Hablaba incluso de un "embargo", sin reparar que ambas cosas son imposibles en sí mismas por no haber tratos directos con España, sino a través de la UE.

Horas más tarde, ya en la mañana del miércoles, Pedro Sánchez respondía desde La Moncloa con un "no a la guerra" que ha revolucionado, aún más, el panorama geopolítico nacional e internacional. A esta declaración se ha agarrado Albares en su entrevista en Hora 25 para insistir en que España no varía su posición y que, por tanto, no hay acuerdo de cooperación militar con EEUU.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

