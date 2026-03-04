Francis Holway, experto mundial en nutrición: "No hay un solo grupo empresarial de alimentos de EEUU que no haya financiado estudios y comités nutricionales"

La nueva pirámide nutricional de EEUU para el año 2026 continúa dando que hablar. La misma forma parte de las Guías Alimentarias 2025-2030 para combatir la obesidad y mejorar la salud metabólica.

Ahora, el país norteamericano les da una mayor prioridad a las proteínas (carnes, pescado, huevos, legumbres), vegetales y grasas naturales. Sin embargo, elimina de la base de la tradicional pirámide nutricional los carbohidratos refinados.

No obstante, Francis Holway, experto mundial en nutrición, ha alertado, en declaraciones en el podcast Tengo un Plan, que el cambio en la pirámide nutricional estadounidense tiene intereses detrás.

En ese sentido, Holway ha asegurado que "no hay un solo grupo empresarial de alimentos de EEUU que no haya financiado estudios, universidades o comités de consensos nutricionales. Todos lo han hecho".

El especialista en nutrición ha llegado a afirmar que la modificación en la pirámide nutricional estadounidense se debe a que quienes realizan esas recomendaciones alimentarias "han cambiado de sponsors".

Lo que recomienda comer EEUU

En cualquier caso, el Gobierno de EEUU ha habilitado un sitio web para informar a la población del país sobre la nueva pirámide nutricional. En el mismo, se aconseja a la ciudadanía que "priorice los cereales integrales ricos en fibra y reduzca significativamente el consumo de carbohidratos refinados y altamente procesados que sustituyen la nutrición real".

En cuanto a las proteínas y las grasas, se indica que "cada comida debe priorizar proteínas de alta calidad y ricas en nutrientes, tanto de origen animal como vegetal, acompañadas de grasas saludables provenientes de alimentos integrales como huevos, mariscos, carnes, lácteos enteros, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacates".

Además, también se recomienda a la población consumir tres raciones diarias de verdura y dos de fruta. Al respeto, se destaca que deben ser verduras y frutas "coloridas y ricas en nutrientes en su forma original, priorizando la frescura y el mínimo procesamiento".