El primer derribo aire-aire de un F-35 en la historia: Israel destruye un Yak-130 de entrenamiento soviético de los años 80 sobre Teherán

La Fuerza Aérea Israelí ha anunciado el derribo de un caza Yak-130 iraní sobre Teherán. En un mensaje en sus redes sociales, la división aérea del ejército israelí ha asegurado que "un avión de combate F-35I 'Adir' ha derribado un Yak-130 de la Fuerza Aérea iraní".

La acción supone un hito en la aviación militar, ya que, tal y como ha subrayado la Fuerza Aérea Israelí, "es el primer derribo en la historia de un avión de combate tripulado por parte de un caza F-35 'Adir'". Las autoridades iraníes no se han pronunciado hasta ahora sobre lo ocurrido.

Cabe destacar que para encontrar otro enfrentamiento aéreo similar a este hay que remontarse al 24 de noviembre de 1985, cuando la Fuerza Aérea Israelí derribó dos aviones de combates MiG-23 sirios en Líbano.

Tal y como señalan desde El Español, el Yak-130 es un caza soviético que comenzó a fabricarse en la década de los 80. En la actualidad, su uso más habitual es el de plataforma de entrenamiento avanzado para otros aviones de combate.

No obstante, sí que existen algunas variantes de estas aeronaves que cuentan con armamento ligero, aunque no hay información acerca de si era el caso del Yak-130 destruido por la Fuerza Aérea Israelí.

Ataque masivo israelí contra sedes militares iraníes

Unas horas después del derribo de ese avión de combate iraní, la Fuerza Aérea Israelí ha anunciado, también en sus redes sociales, que sus cazas han llevado a cabo "un amplio ataque contra un complejo militar a gran escala del régimen terrorista iraní en el este de Teherán".

En concreto, las sedes militares iraníes atacadas por Israel han sido las siguientes: