Gisèle Pelicot, violada durante 10 años por su marido y 80 hombres más, sobre su proceso judicial: "Se me humilló, se me habló como si fuese sospechosa, exhibicionista, cómplice, culpable"

El caso de Gisèle Pelicot es la demostración de que la crueldad del ser humano no tiene límites. La mujer fue violada durante 10 años por su marido, Dominique Pelicot, y aproximadamente 80 hombres más. Para ello, el individuo la drogaba introduciendo en su comida enormes cantidades de Lorazepam y Zolpidem.

De esa forma, Gisèle Pelicot quedaba totalmente inconsciente, momentos en los que su marido, además de violarla, invitaba a casa a unas 80 personas (aunque quizás sea demasiado benevolente llamar así a quienes hacen tales atrocidades) para que también violaran a la mujer sin preservativo.

Gisèle Pelicot estuvo años visitando ginecólogos y neurólogos para entender por qué tenía lagunas mentales y sufría dolores. Su marido, que sabía que todo era consecuencia de las repetidas violaciones salvajes, la acompañaba.

Todo salió a la luz cuando detuvieron al marido de Gisèle Pelicot tras hacerle fotos por debajo de la falda a varias mujeres en un supermercado. Ante lo ocurrido, la policía registró su ordenador y su móvil y los agentes descubrieron los vídeos y las imágenes en las que se documentaba el infierno al que había estado sometiendo a su mujer.

Su ya exmarido y agresor, Dominique Pelicot, fue condenado a 20 años de cárcel por violar a Gisèle Pelicot y ofrecer a otros 80 hombres a hacer lo mismo mediante sumisión química.

A mediados de febrero, Gisèle Pelicot publicó su libro Un himno a la vida: Mi historia, en el que la mujer cuenta las reiteradas violaciones sufridas. Con motivo de la presentación del libro, la septuagenaria ha concedido una entrevista al programa Hora 25 de la Cadena SER en la que ha explicado cómo ha vivido su proceso judicial.

"Es humillante pensar todas las preguntas que se les hacen en contra a las víctimas"

La mujer ha sido preguntada acerca de cómo recibió que, a pesar de la existencia de pruebas irrefutables de las múltiples violaciones y de las sumisiones químicas sufridas, el presidente del tribunal les preguntara a los peritos si sus secreciones vaginales podían ser una señal de placer.

En ese sentido, Gisèle Pelicot ha afirmado que "es humillante pensar todas estas preguntas que se les hacen como en contra a las víctimas. Hoy en día puedo levantar la cabeza porque también estuve sumamente bien acompañada por mis abogados y la asociación de víctimas que me acompañó durante los tres meses y medio de juicio".

La septuagenaria ha expresado, en relación al tribunal que la juzgó, que "por supuesto que se me humilló, se me habló como si fuese sospechosa exhibicionista, cómplice, culpable... pero a pesar de todas estas violencias verbales a las que me sometieron en el tribunal, pude mantener el tipo".

Pese a lo ocurrido, Gisèle Pelicot, quien se ha convertido en todo un símbolo de resistencia contra la violencia machista tras decidir hacer su juicio público, ha subrayado que "no tenemos que amalgamar a todos los hombres y decir que todos son violadores. Esto lo intento decir en mi libro, hace falta tener en cuenta esto en cuanto a ciertos individuos, yo tengo en mi entorno a hombres maravillosos, chicos jóvenes, señores que también han hecho su reflexiones sobre este juicio y lo que me ha pasado".