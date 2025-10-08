Louis Tomlinson se pronuncia en el aniversario de la muerte de Liam Payne: se abre en canal y lo define con este bonito adjetivo

La inesperada muerte de Liam Payne dejó un vacío irreparable en todo el movimiento One Direction. El británico murió el 16 de octubre de 2024 tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires. Uno de sus compañeros de banda, Louis Tomlinson, ha decidido hablar sobre su duelo y consternación a las puertas del aniversario de lo que considera una muerte "injusta y frustrante".

"Todavía siento en mi cabeza injusticia y frustración de que ya no esté con nosotros. De hecho, todavía vivo con ello", ha reconocido recientemente en una entrevista con la revista Rolling Stone en su versión británica. "Fue realmente difícil para mí afrontar la perdida".

Tal y como recoge la revista estadounidense People, Tomlinson perdió a su madre en 2016 por una leucemia. Poco después, en 2019, perdió a su hermana pequeña por una sobredosis. "Ingenuamente, pensé que ya estaba bastante familiarizado con el duelo para mi edad. Podría suavizar el golpe. ¡Qué ingenuidad! Es muy diferente. Nunca había perdido a un amigo", reconoce.

De este modo, el cantante define a su compañero como "la persona más segura de One Direction". "Éramos todos muy aficionados, pero él ya estaba dónde debía estar cuando hizo su primera audición para X Factor", relata, refiriéndose al show televisivo que les presentó a la sociedad británica. "Ninguno de nosotros lo habría admitido en ese momento, porque uno tiene mucho orgullo de joven, pero todos lo admirábamos tal y como era".

Tras la muerte de Payne, el mundo de la música quedo consternado y frustrado. El integrante de la famosísima banda de música juvenil cayó desde la tercera planta de un edificio. Las investigaciones determinaron que murió a causa de un politraumatismo. Asimismo, un informe toxicológico publicado en noviembre por la Fiscalía del Reino Unido apuntó que tenía rastros de "alcohol, cocaína y antidepresivos recetados" en el momento de su muerte.

Los fans de la banda británica llevan soñando con un reencuentro del grupo desde que se separó hace más de una década. Ahora, ese sueño podría volverse realidad, pero a medias. Tanto Louis Tomlinson, como Zayn Malik (otro de los integrantes) compartirán la pantalla y contarán sus vidas y recuerdos de cuando formaban parte de la banda en una serie documental de Netflix de tres partes. Aunque el proyecto no tiene una fecha de estreno cerrada, saldrá en 2026, tal y como reza el diario El País. “La serie ofrece una mirada poco común al mundo de dos de los hombres más famosos —y a la vez más reservados— del planeta, que se abren sobre la vida, la pérdida y la paternidad”, señala una sinopsis de los representantes de Malik y Tomlinson que recoge The Hollywood Reporter.