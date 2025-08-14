Matt Damon visita un restaurante en Barcelona y deja a sus trabajadores una curiosa nota: "Que te den..."

Aunque tanto Barcelona como Madrid son ciudades donde muchos de los locales están acostumbrados a recibir a rostros conocidos, probablemente los dueños de Denassus no esperaban que Matt Damon eligiese su local en Poble-Sec en pleno mes de agosto durante su visita a la ciudad condal.

El actor de la saga Bourne acudió a cenar a este gastrobar conocido por sus tapas y su amplia carta de vinos y, además, dejó una curiosa nota a los trabajadores. Según recoge la Cadena Ser, uno de los dueños del bar Alejo Mailan, se marchó antes al ver que no tenían demasiadas reservas, por lo que Damon quiso dejarle un mensaje en una servilleta del local.

"Fuck you, Alejo. You need to work more! (Que te den, Alejo. ¡Tienes que trabajar más!)", escribió, tal y como ha compartido Denassus en su cuenta de Instagram, donde también han publicado varias imágenes de Damon en el local y con el equipo.

"Cuando Matt Damon viene a casa (nos encantaría ser uno de sus restaurantes favoritos de Barcelona), intentamos que cene 'Denarices' 😍 Aunque pueda echar de menos a uno de los dueños", escribieron junto a las instantáneas haciendo un juego de palabras con el nombre del gastrobar (denassus en catalán significa "de narices").

Ubicado en el número 53 de la calle Blai en Barcelona, se definen como un gastrobar "con guisos y chup-chup" donde destacan la gastronomía "de producto", además de una gran carta de vinos de los que, según indican en su web, "el 90% son de pequeños elaboradores".

Entre sus platos destacan el trinxat de la Cerdanya, con buti del perol (por 9,50 euros), el solomillo con foie y cebolla (por 22 euros), sus clásicos callos (por 13 euros), la croqueta de pato Pekín (a 3,2 euros la unidad) o el fricandó de ternera con setas (por 17 euros).