Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Meghan Markle y José Andrés preparan una paella y él hace esta advertencia
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Meghan Markle y José Andrés preparan una paella y él hace esta advertencia

La duquesa de Sussex ha estrenado la segunda temporada de 'Con amor, Meghan'. 

Uxía Prieto
Meghan Markle y José Andrés, en la serie de NetflixNETFLIX

A pesar de que su primera temporada generó todo tipo de controversias, Netflix ha estrenado este martes la segunda temporada de Con amor, Meghan, la serie de Meghan Markle sobre gastronomía y estilo de vida. 

En esta nueva entrega del programa, la duquesa de Sussex recibe en su casa a diferentes invitados, desde el chef David Chang hasta la celebridad Chrissy Teigen. En uno de los capítulos también hace una aparición el cocinero español José Andrés, que hace unos días fue duramente criticado por reunirse con el presidente de Israel después de que varios trabajadores de World Central Kitchen (WCK) murieran en un ataque en Gaza

Durante su aparición, el cocinero regala a Markle varios productos españoles como jamón ibérico o un queso azul creado por él mismo en honor a su madre. "Mi madre amaba el queso azul. Ella ya no está aquí con nosotros, pero un día pensé: 'Voy a hacer un queso azul en su honor'. El mejor regalo que le pude dar", cuenta el chef a la duquesa de Sussex.

Además de diferentes tapas, el plato fuerte llega en medio del episodio, cuando Markle y el cocinero se ponen a preparar una paella. En concreto, una paella de langostas y calamar. Según explica José Andrés a la mujer del príncipe Harry, las paellas se utilizan a veces en emergencias "porque la paella tradicional es genial. Es muy grande, puede alimentar a todo el mundo”.

Mientras el cocinero enseña a Markle cómo preparar este plato, también le explica la polémica que generan algunos tipos de paella en la Comunidad Valenciana. "Según el diccionario, todo lo que cocinas en una sartén de paella, es una paella. Pero para los valencianos...", espetó en declaraciones recogidas por El País.

Ante la explicación, Markle preguntó si los valencianos se enfadarían por la paella que estaban preparando, a lo que el cocinero respondió que no porque iba a estar "deliciosa". Mientras proseguían con la preparación del plato, la duquesa de Sussex aprovecha para explicar que al príncipe Harry no le gusta la langosta. "¿Y te casaste con él?", bromea el cocinero.

La relación de los duques de Sussex con José Andrés no es nueva y el cocinero se dejó ver con la pareja el pasado enero, mientras ambos visitaron las zonas afectadas por los incendios de California. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Uxía Prieto es redactora de Life en El HuffPost, en Madrid. Escribe sobre cultura, moda o estilo de vida. Es graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente estudió el Máster en Periodismo Cultural de la Universidad CEU San Pablo. Puedes contactar con ella escribiendo a: uxia.prieto@huffpost.es 