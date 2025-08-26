Meghan Markle y José Andrés preparan una paella y él hace esta advertencia

A pesar de que su primera temporada generó todo tipo de controversias, Netflix ha estrenado este martes la segunda temporada de Con amor, Meghan, la serie de Meghan Markle sobre gastronomía y estilo de vida.

En esta nueva entrega del programa, la duquesa de Sussex recibe en su casa a diferentes invitados, desde el chef David Chang hasta la celebridad Chrissy Teigen. En uno de los capítulos también hace una aparición el cocinero español José Andrés, que hace unos días fue duramente criticado por reunirse con el presidente de Israel después de que varios trabajadores de World Central Kitchen (WCK) murieran en un ataque en Gaza.

Durante su aparición, el cocinero regala a Markle varios productos españoles como jamón ibérico o un queso azul creado por él mismo en honor a su madre. "Mi madre amaba el queso azul. Ella ya no está aquí con nosotros, pero un día pensé: 'Voy a hacer un queso azul en su honor'. El mejor regalo que le pude dar", cuenta el chef a la duquesa de Sussex.

Además de diferentes tapas, el plato fuerte llega en medio del episodio, cuando Markle y el cocinero se ponen a preparar una paella. En concreto, una paella de langostas y calamar. Según explica José Andrés a la mujer del príncipe Harry, las paellas se utilizan a veces en emergencias "porque la paella tradicional es genial. Es muy grande, puede alimentar a todo el mundo”.

Mientras el cocinero enseña a Markle cómo preparar este plato, también le explica la polémica que generan algunos tipos de paella en la Comunidad Valenciana. "Según el diccionario, todo lo que cocinas en una sartén de paella, es una paella. Pero para los valencianos...", espetó en declaraciones recogidas por El País.

Ante la explicación, Markle preguntó si los valencianos se enfadarían por la paella que estaban preparando, a lo que el cocinero respondió que no porque iba a estar "deliciosa". Mientras proseguían con la preparación del plato, la duquesa de Sussex aprovecha para explicar que al príncipe Harry no le gusta la langosta. "¿Y te casaste con él?", bromea el cocinero.

La relación de los duques de Sussex con José Andrés no es nueva y el cocinero se dejó ver con la pareja el pasado enero, mientras ambos visitaron las zonas afectadas por los incendios de California.