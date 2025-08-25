Meghan Markle sorprende con un vídeo del príncipe Harry como nunca se le había visto

A pesar de estar "apartados de los focos" desde 2020, los duques de Sussex siguen compartiendo su día a día en redes sociales, sus novedades empresariales así como las distintas participaciones en podcast y producciones de Netflix como Con amor, Meghan. Sin embargo, Meghan Markle ha querido "romper" con lo que muestran habitualmente en redes sociales para mostrar al príncipe Harry como nunca se le había visto hasta ahora.

La duquesa de Sussex ha compartido un vídeo en el que aparece Harry surfeando las olas en la costa de Los Angeles, donde residen desde hace cinco años.

"Interrumpimos su programación regular para traerles este importante mensaje:🦊", ha escrito Markle en su post de Instagram junto al vídeo en el que el duque de Sussex muestra su destreza con las olas. Además, para acabar de mostrar la admiración por las habilidades de su marido añadió la canción Whatta Man, de Salt-N-Pepa.

A pesar de que no habían mostrado en su perfil esta sorprendente habilidad del príncipe Harry, no es la primera vez que practica este deporte. De hecho, el pasado mes de enero Harry estuvo surfeando junto a su hijo mayor, Archie, en el Kelly Slater Surf Ranch, ubicado en la ciudad de Lemoore, también en California, donde se encontraba el surfista profesional Raimana Van Bastolaer, quien destacó sus habilidades sobre la tabla.

"En Tahití, todavía te llamamos príncipe Harry pero en Surfranch, eres mi hermano. Fue un honor surfear contigo", dijo Van Bastolaer en un vídeo compartido en sus redes sociales.

Una nueva temporada de proyectos con Netflix, con un misterioso nuevo documental sobre Diana de Gales

Aunque hace unas semanas saliese a la luz la noticia de que Netflix había roto el acuerdo con los duques de Sussex, apenas unos días después se conoció que habían firmado uno nuevo para llevar a cabo nuevas producciones con la plataforma de streaming.

Según informa ¡Hola!, este nuevo acuerdo incluiría una nueva temporada de la docuserie de Markle, Con amor, Meghan y el documental Masaka Kids, A Rhythm Within.

Sin embargo, según informa The Sun, estarían en negociaciones para elaborar un nuevo documental sobre Diana de Gales, que vería la luz en 2027, coincidiendo con el 30º aniversario de su trágico fallecimiento.

Aunque no hay confirmación por parte de la plataforma de streaming de este supuesto nuevo proyecto, no es la primera vez que el príncipe Harry participa en un documental sobre su madre. En 2017, coincidiendo con el 20º aniversario, tanto él como Guillermo fueron entrevistados para el documental Diana, nuestra madre: su vida y su legado, donde incluyeron además fotografías y archivos inéditos.

En el otro documental, Diana, 7 días, abordaron su muerte y funeral y el efecto que tuvo en sus familiares más cercanos y, por supuesto, entre sus hijos.