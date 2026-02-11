Muere a los 28 años el futbolista Xisco Quesada a causa de un cáncer de páncreas: "Se ha ido rodeado de amor"

Ha fallecido Xisco Quesada, un joven futbolista que se convirtió en influencer y en una referencia en la visibilidad del cáncer. Sufría un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. Así lo anunció su familia en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Quesada.

"Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido. Xisco Quesada, mallorquín de 28 años y padre de dos hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras".

"Sus últimos meses los pasó en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia", añadió su familia.

"Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles. Recibió cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo con un agradecimiento inmenso. Se ha ido rodeado de amor", prosigue el comunicado.

"Gracias a todos por acompañarlo en este camino. Os pedimos respeto y cariño para nuestra familia en estos momentos tan difíciles. Siempre vivirá en nosotros", finalizó su familia.

Recaudó casi un millón de euros

Xisco Quesada, que alcanzó gran fama y relevancia en las redes, llegó a recaudar más de 902.000 euros procedentes de más de 44.600 donantes. Ante el éxito de la campaña comunicó que destinaría entre un 60 y un 70 por ciento de lo recaudado a una asociación que investigue una cura para su enfermedad.