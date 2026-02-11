Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jorge, español en Noruega: "Un camarero está ganando 2.400-3.000 euros y en restaurantes, como el mío, tienes la comida incluida"
Jorge, español en Noruega: "Un camarero está ganando 2.400-3.000 euros y en restaurantes, como el mío, tienes la comida incluida"

"Y no es que aquí regales dinero, es que aquí el tiempo y el trabajo se pagan de la forma correcta", manifiesta.

Carlos Ramos
Un camarero joven, en una imagen de archivo.

Los jóvenes españoles ven en diferentes países europeos una oportunidad con la que crecer personal y profesionalmente. Muchos son los que, por conocer la nación, el idioma y vivir un intercambio cultural enriquecedor, deciden hacer las maletas y poner rumbo a su nuevo destino. En otros casos, la causa es mucho menos 'romántica': buscan únicamente ganar un buen dinero

En cuanto a los empleos, la mayoría que se consiguen son no cualificados: en hoteles, limpiadores, repartiendo o de camareros. Jorge ejerce este último puesto en un restaurante en Noruega y, con conocimiento de causa, ha elaborado una comparativa entre lo que gana este tipo de profesional de la hostelería en España y en el país nórdico. 

"En España, un camarero suele cobrar entre 1.100 y 1.300 euros con jornadas largas, turnos partidos, 40 horas a la semana o más", comienza argumentando en un vídeo en su cuenta de Tiktok para después añadir que "en Noruega, un camarero está cobrando unos 2.400 y 3.000 euros netos al mes, se trabajan unas 37,5 horas semanales, sin contar horas extras que se pagan". 

Beneficios y dardos

Además de lo referente al horario semanal y el sueldo, también es posible ahorrar en alimentación, ya que "en muchos restaurantes, como el mío, tienes la comida incluida", subraya. 

Por último, no ha querido dejar de lanzar un dardo debido a la situación actual del sector hostelero en España: "Y no es que aquí regales dinero, es que aquí el tiempo y el trabajo se pagan de la forma correcta", concluye tajante. 

Sueldo medio de un camarero en España y el resto de Europa 

De acuerdo al sitio web Talent, el sueldo medio de un camarero en España es de 20.183 euros anuales de medio, lo que equivale a unos 10,35 euros por hora. En el mismo matizan que los trabajadores sin mucha experiencia suelen cobrar alrededor de 19.000 euros al año, mientras que los que cuentan con mayor bagaje pueden llegar a percibir hasta los 24.000 euros anuales. 

En Europa, según el blog Europa Jobs, en Alemania, un camarero puede cobrar entre 1.800 y 2.200 euros brutos al mes, mientras que en Francia suele recibir entre 1.700 y 2.100 euros brutos/mes por su trabajo. Una situación diferente es la que se vive en Polonia y otros países de Europa central y oriental, donde los sueldos medios están entre los 1.000 y los 1.400 euros brutos mensuales. 

