Adiós a la Superliga: el Real Madrid sella la paz con la UEFA y la EFC "por el bien del fútbol europeo"

El Real Madrid y la UEFA han alcanzado un acuerdo para poner fin a la Superliga. Así lo han anunciado ambas entidades a través de sendos comunicados, en los que celebran haber llegado a un punto de encuentro por el "bien del fútbol europeo entre clubes", tal y como se puede leer en el escrito publicado por el Real Madrid.

El club blanco había sido el principal promotor del nuevo proyecto para el fútbol europeo, encabezado por Florentino Pérez y al que en un principio (en 2021) se unieron casi todos los equipos punteros del fútbol continental. Sin embargo, en pocos días muchos de ellos se 'bajaron del carro', debido a protestas masivas de las aficiones, principalmente en la Premier League, que llevaron a todos los clubes ingleses a renunciar a participar en este nuevo torneo.

De acuerdo con el comunicado del club de la Castellana, "la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes". Todo ello "tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo".

De esta forma, desde el Madrid reiteran el "acuerdo respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología".

Sin embargo, no se especifica ningún punto clave de este acuerdo, que por el momento es toda una incógnita. Lo único que sí parece claro es que el proyecto de Florentino Pérez parece haber fracasado cinco años después de haberse anunciado en 'El Chiringuito de Jugones' y haber desatado una auténtica guerra entre el club blanco y el máximo organismo del fútbol europeo.

Hasta hace poco menos de una semana, el F.C. Barcelona continuaba dentro del proyecto, siendo el único equipo aparte del Madrid, que permanecía con esperanza de que la Superliga saliera adelante. Finalmente, el proyecto parece que quedará en nada, por el momento, y sin haberse disputado ni un solo partido, debido a las numerosas incidencias, problemas, renuncias y protestas que la mayor parte de los equipos de Europa habían realizado contra el nuevo torneo.