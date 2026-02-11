Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Adiós a la Superliga: el Real Madrid sella la paz con la UEFA y la EFC "por el bien del fútbol europeo"
El club blanco anuncia un acuerdo con el máximo organismo del fútbol europeo para dar carpetazo, por el momento, a proyecto impulsado y abanderado por Florentino Pérez.

Florentino Pérez da la mano a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA
Florentino Pérez da la mano a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFAAlexander Hassenstein

El Real Madrid y la UEFA han alcanzado un acuerdo para poner fin a la Superliga. Así lo han anunciado ambas entidades a través de sendos comunicados, en los que celebran haber llegado a un punto de encuentro por el "bien del fútbol europeo entre clubes", tal y como se puede leer en el escrito publicado por el Real Madrid.

El club blanco había sido el principal promotor del nuevo proyecto para el fútbol europeo, encabezado por Florentino Pérez y al que en un principio (en 2021) se unieron casi todos los equipos punteros del fútbol continental. Sin embargo, en pocos días muchos de ellos se 'bajaron del carro', debido a protestas masivas de las aficiones, principalmente en la Premier League, que llevaron a todos los clubes ingleses a renunciar a participar en este nuevo torneo.

De acuerdo con el comunicado del club de la Castellana, "la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes". Todo ello "tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo".

De esta forma, desde el Madrid reiteran el "acuerdo respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología". 

Sin embargo, no se especifica ningún punto clave de este acuerdo, que por el momento es toda una incógnita. Lo único que sí parece claro es que el proyecto de Florentino Pérez parece haber fracasado cinco años después de haberse anunciado en 'El Chiringuito de Jugones' y haber desatado una auténtica guerra entre el club blanco y el máximo organismo del fútbol europeo.

Hasta hace poco menos de una semana, el F.C. Barcelona continuaba dentro del proyecto, siendo el único equipo aparte del Madrid, que permanecía con esperanza de que la Superliga saliera adelante. Finalmente, el proyecto parece que quedará en nada, por el momento, y sin haberse disputado ni un solo partido, debido a las numerosas incidencias, problemas, renuncias y protestas que la mayor parte de los equipos de Europa habían realizado contra el nuevo torneo.

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

