La actriz Belinda Washington arma un debate al recibir una multa con recargo en Madrid sin previo aviso: "Me han dicho que es algo habitual"

La actriz Belinda Washington, ganadora del TP de Oro a Mejor Presentadora en 1997, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que comparte que, una vez más, ha recibido una multa con recargo después de haber comprobado que no había recibido un aviso previo, con un pequeño toque a la Comunidad de Madrid.

"Pues simplemente quería compartir una cosa que me está pasando de vez en cuando, a ver si soy la única o es una casualidad. He cotejado y en ningún momento ha llegado ninguna multa previa para poder hacerte una reducción del 50%", ha explicado al principio del vídeo, que ha resubido Sevilla Magazine.

A lo que ha querido llegar es que las multas llegan desde la Comunidad de Madrid y "llegan ya con retardo" y luego ha contado lo que le ha dicho el banquero cuando ha ido al banco a pagar la multa, generando a partir de ahí multitud de reacciones.

Multas con recargo, ¿habitual?

"Voy a la sucursal del banco cuando he ido a pagarla. Creo que en varios años solo he pagado tres, pero todas han venido con recarga... Me han dicho que es algo habitual. ¿Os ha pasado o es algo mío solamente?", ha destacado la actriz.

Han sido más de 70 comentarios con multitud de opiniones y testimonios, como el del usuario @tomasmonforhotmail: "Sí, a mí me ha pasado lo mismo. me dijeron que era habitual". Por otro lado, @algs1976 ha rebatido a Washington: "Por norma general, si te multan será porque algo no hizo bien, y si no pagas en el plazo, pues pagas el recargo, aquí y en cualquier sitio".

"Cada uno es responsable de tener actualizado su lugar de residencia donde recibe las notificaciones, lo demás sobra", ha rematado.

Cómo funcionan las multas en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid explica en su portal que las denuncias entregadas, en el caso de los agentes de la Policía Municipal, no pueden ser abonadas directamente en ninguna entidad financiera colaboradora y sí al propio agente o con posterioridad.