Bad Bunny dispara un 496 % la búsqueda de las zapatillas Adidas que lució en la Super Bowl

Bad Bunny en un momento de su actuación en la Super Bowl.

El pasado domingo, la Super Bowl de Bad Bunny se convirtió en un gran baile inolvidable en el que la música no fue la única protagonista. Una creativa y colorida puesta en escena y directas reivindicaciones políticas hicieron del espectáculo algo histórico.

Todo lo sucedido en esos trece minutos actuación fue comentado: desde su look hecho a medida para la ocasión de Zara hasta sus grandes invitados, Lady Gaga y Ricky Martin, o su reivindicación de la cultura latina dejando claro que América es mucho más que Estados Unidos.

Tras su actuación, Bad Bunny también ha conseguido copar los primeros puestos de las listas de éxitos de Spotify con sus canciones, pero no fue la única consecuencia positiva. El espectáculo del puertorriqueño también hizo que se impulsaran las consultas en español en Duolingo, la aplicación para aprender idiomas.

Además de su look de Zara, la estrella puertorriqueña llevó al escenario de la Super Bowl un modelo de su colaboración de deportivas con Adidas. Concretamente, se trata de las BadBo 1.0 Resilience, un modelo que todavía no se ha lanzado pero que promete triunfar en las próximas semanas después del efecto dominó que provocó la aparición del cantante con las deportivas.

Según datos de los expertos en zapatillas de la tienda deportiva JD Sports, las búsquedas globales en Google de "adidas BadBo 1.0" aumentaron un 496 % tras su actuación y la rueda de prensa previa al partido, lo que refuerza el enorme impacto del artista en las tendencias de moda a nivel internacional.

Bad Bunny, en la rueda de prensa previa a la Super Bowl PA Images via Getty Images

Mientras que para la actuación, el artista eligió el modelo en color crema para ir a juego con el su conjunto de Zara, en la rueda de prensa previa a la Super Bowl del domingo, Bad Bunny eligió otro modelo en tono gris y negro.