Muchos piensan que son competencia directa, pero estas cervezas son del mismo grupo

Cuatro marcas de cerveza concentran prácticamente casi todo el mercado español en la batalla cervecera, según el 'Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2024'. Se trata de Mahou, Damn, Heineken y Estrella Galicia, las cuales son la opción escogida por nueve de cada diez españoles y son responsables del 95 % de la cerveza que se produce en nuestro país.

La primera marca de la lista es Mahou; le siguen Damm, Heineken e Hijos de Rivera (el grupo detrás de Estrella Galicia). Estos cuatro gigantes concentran la mayor parte del mercado, por lo que es probable que las cervezas que considerabas como competencia, sean del mismo grupo. En Mahou, por ejemplo, cuentan con San Miguel, Alhambra, Reina, Corona, Budweiser, La Salve, Nómada, o Founders, entre muchos otros ejemplos.

El grupo Damn cuenta con Victoria Málaga y toda su gama, Oro Bilbao, Keler, Turia, Complot, Inedit, Xibeca, Malquerida o Rosa Blanca, entre muchas otras marcas. Heineken, por su parte, cuenta con la cerveza El Águila, Cruzcampo, Amstel, Desperados, Shandy, Buckler o Paulaner, entre otras más.

Finalmente, Hijos de Rivera, cuenta con cervezas como Estrella Galicia, Fábrica de Cervezas, 1906 Reserva Especial, Budejoviky Budvar o Brewdog, entre otros ejemplos.

Producción de cerveza en España 2024 (millones de hectolitros) Cerveceros de España

España consume más cerveza sin alcohol que en toda Latinoamérica

Otro de los datos que destacan desde el informe es el incremento del consumo de la cerveza sin alcohol en España. De hecho, nuestro país se ha convertido en el que más cerveza sin alcohol consume y produce de toda Europa.

Tan solo en el año 2024, las ventas de cerveza aumentaron un 4 %, lo que, según el informe, "responde a una transformación sostenida en el comportamiento del consumidor español". "La cerveza sigue siendo un motor económico, un símbolo cultural y un reflejo de lo que somos como sociedad", subraya por su parte el director general de Cerveceros de España.

Además de ser líderes en Europa, también lo somos frente a zonas como Latinoamérica. "En España se consume más cerveza SIN que en toda Latinoamérica, que supone el 25 % de toda la cerveza de esta variedad que se consume en Europa. Además, más de uno de cada cuatro españoles ya consume cerveza SIN", afirman en el documento, donde agregan que uno de los principales motivos para esta elección se encuentra vinculado a la conducción.

El consumo de cerveza cae entre los españoles

A pesar de ser líderes europeos en la cerveza sin alcohol, el consumo per cápita de cerveza entre los españoles ha caído respecto al año anterior cerca de un 5 % (un 4,9 %), lo que nos convierte en uno de los países de Europa con menor consumo per cápita. Uno de los factores que ha ayudado a mantener las estadísticas han sido los buenos datos de turismo y su preferencia por la cerveza, una de las bebidas que más suelen consumir los turistas, especialmente los británicos, franceses y alemanes. Algunos de los motivos de esta caída son:

La incertidumbre económica.

La inflación.

El factor climático (que afectó a terrazas y hostelería en general).

La caída del consumo en hostelería.

La preferencia de otras bebidas.

A pesar de ello, la cerveza sigue suponiendo un 25 % de los ingresos del canal hostelero, tal y como recoge el informe. El formato preferido por los españoles es la caña (un 73,5 % la eligen como favorita), mientras que el 76,8 % lo hace en bares o restaurantes y un 86 % lo hace con amigos o familiares.

Producción de cerveza en Europa (millones de hectolitros) Cerveceros de España

Cabe destacar que dentro del ránking mundial de las 40 cerveceras más importantes, se encuentran tres empresas de capital mayoritariamente español: Mahou San Miguel, Grupo Damn y Heineken España. Además, a pesar de la caída del consumo de cerveza, en la producción España es el segundo productor de Europa y octavo del mundo.