Muere el actor Celso Bugallo, quien conquistó el Goya con 'Mar Adentro', a los 78 años

Celso Bugallo asiste a la fotocelda del estreno en Madrid de 'El Buen Patrón' el 14 de octubre de 2021 en Madrid, España.

El actor Celso Bugallo, que recibió en 2005 el Premio Goya por la película 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, ha fallecido en Pontevedra a los 78 años y será incinerado este domingo en la más estricta intimidad. A Bugallo (Sanxenxo, Pontevedra, 1947), aunque él quería ser futbolista, la interpretación acabó llevándole por otro camino.

Comenzó en los años 70 en el teatro, en donde pronto se hizo un nombre gracias a su enorme talento dentro de los grupos independientes Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda

Después fue fundador y director del 'JUBY' (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), que ganó en 1976 el Premio Nacional de Comedias de Teatro con 'El retablo del flautista', y a finales de esa década fue cofundador en Galicia del grupo de teatro Olimpo.

No fue hasta los 52 años cuando debutó en la gran pantalla. Lo hizo en 1999, de la mano del director José Luis Cuerda, en la película 'La lengua de las mariposas'. Poco después llegaron 'Los lunes al sol' (2002), de Fernando León de Aranoa; 'El lápiz del carpintero' (2003), de Antón Reixa; 'La vida que te espera' (2004), de Manuel Gutiérrez Aragón, y 'Mar adentro' (2004), con el que ganó el Goya al mejor actor de reparto.

Todo un 'robaescenas' del cine español, con su papel del cabo de la Guardia Civil de una aldea de Castilla y León en la cinta 'La noche de los girasoles' (2006, Jorge Sánchez-Cabezudo) ganó el premio al mejor actor secundario del Círculo de Escritores Cinematográficos de España.

'La isla interior' (2009), 'Palmeras en la nieve' (2015), 'La playa de los ahogados' (2015) y 'El buen patrón' (2021), por la que volvió a ser nominado al Goya, son otros de su trabajos en el cine más destacados.También le vimos en numerosas series de televisión, entre ellas 'Mareas vivas', 'Rías Baixas', 'Periodistas', 'Los hombres de Paco', 'El incidente' o 'Fariña'.